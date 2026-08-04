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Sport | Ragusa

Ragusa. Sport e salute: pubblicato il bando “Circolo 65” per promuovere l’attività fisica e l’invecchiamento attivo

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Ragusa, 04 agosto 2026 – Gli assessori Elvira Adamo e Simone Digrandi rendono noto che è stato pubblicato l’Avviso Pubblico per il progetto “CIRCOLO 65”, un’iniziativa promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, gestita in collaborazione con Sport e Salute S.p.A. Il progetto nasce per diffondere la cultura del movimento nella terza età, promuovere stili di vita sani e valorizzare lo sport come fondamentale strumento di prevenzione e benessere psicofisico.

Le attività sono rivolte a donne e uomini dai 65 ai 99 anni, con l’obiettivo di favorire un invecchiamento attivo e migliorare la salute fisica, mentale e relazionale attraverso percorsi motori adattati e preventivi. L’iniziativa sostiene economicamente le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (ASD/SSD) e gli Enti del Terzo Settore (ETS) di ambito sportivo impegnati sul territorio con progetti dedicati alle persone over 65. Oltre all’impatto diretto sui partecipanti, la misura genererà importanti ricadute sociali sull’intera comunità, stimolando la partecipazione territoriale e promuovendo iniziative di scambio intergenerazionale rivolte alle famiglie e alle persone di ogni fascia d’età.

I soggetti interessati a candidare i propri progetti dovranno presentare domanda entro le ore 16:00 del 18 settembre 2026, esclusivamente tramite la piattaforma dedicata accessibile al link: https://bandi.sportesalute.eu/. Per partecipare all’Avviso è richiesta la costituzione di un partenariato formato da almeno tre soggetti giuridici aventi sede legale nel territorio di riferimento. Tra i partner ammissibili indicati all’interno del bando, si evidenzia che può essere inserito anche il Comune di Ragusa.

Per illustrare i dettagli del bando e supportare i proponenti nella presentazione delle candidature, si terrà un webinar informativo pubblico il 3 settembre 2026 alle ore 16:00.

Tutti i dettagli, la documentazione e i contatti sono consultabili sul sito ufficiale www.sportesalute.eu/circolo65 o scrivendo all’indirizzo e-mail circolo65@sportesalute.eu.

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