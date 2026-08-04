Ispica protagonista su TG3 nazionale: in arrivo un servizio dedicato alle bellezze della città e al suo legame con il cinema

Ispica, 04 agosto 2026 – Ispica si prepara a conquistare una vetrina nazionale. Nella mattinata di ieri l’Amministrazione comunale ha accolto una troupe del TG3 nazionale per la realizzazione di un servizio dedicato alla città, alle sue bellezze e al profondo legame che la unisce al mondo del cinema. Ad accompagnare la troupe erano presenti Alessandra Rustico, Barbara Rubino, Giovanni Tringali e Benedetto Sessa, che hanno preso parte alle riprese insieme ai rappresentanti dell’Amministrazione comunale. Il servizio, che andrà in onda nei prossimi giorni all’interno del telegiornale nazionale, rappresenta un’importante occasione di promozione per Ispica, offrendo una significativa visibilità senza alcun costo per l’ente. L’iniziativa si inserisce in una più ampia strategia di valorizzazione del territorio, che comprende anche la campagna promozionale con manifesti 6×3 già presenti in numerosi comuni della provincia per pubblicizzare “Alla corte di Isabella Caruso”, evento che vedrà Ispica e la sua storia protagoniste assolute. La manifestazione, in programma il 18 e 19 agosto nell’ambito del cartellone estivo, proporrà la prima edizione di una rievocazione storica dedicata a Isabella Caruso, figura di grande rilievo nella storia locale e ricordata come la prima donna a governare autonomamente la fortezza di Spaccaforno. Un ringraziamento è stato rivolto a Giorgio Caccamo, alla Pro Loco Spaccaforno e a tutti gli enti coinvolti nell’organizzazione dell’evento, che contribuiranno a far conoscere e valorizzare un’importante pagina della storia ispicese, offrendo ai cittadini e ai visitatori un’occasione per riscoprire le proprie radici culturali e identitarie.

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