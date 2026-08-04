Comune di Comiso: passaggio a 34 ore dei part-time; sindacati e Rsu ringraziano personale e amministrazione e guardano ora al full time

Comiso, 04 agosto 2026 – Le organizzazioni sindacali e le Rsu del Comune di Comiso esprimono soddisfazione per il raggiungimento di un traguardo storico: l’integrazione strutturale dell’orario di lavoro a 34 ore settimanali per tutti i dipendenti part-time, a partire dal 1° settembre 2026. Un risultato frutto di un percorso condiviso tra lavoratori, organizzazioni sindacali e amministrazione comunale. Venerdì 31 luglio 173 lavoratori in part-time involontario hanno firmato il nuovo contratto che sancisce l’incremento orario strutturale, confermando l’impegno assunto dall’Amministrazione nel favorire un percorso più agevole verso il full-time.

Sandra Farruggio (Cisl Fp) e Nunzio Ferdandez (Cgil Fp) dichiarano che il risultato è frutto di una trattativa complessa: inizialmente l’Amministrazione aveva manifestato l’intenzione di privilegiare nuove assunzioni, ma grazie a un confronto costante e costruttivo le posizioni si sono allineate fino alla definizione dell’accordo che ha stabilito la priorità dell’integrazione oraria dei dipendenti in servizio, finanziata con risorse del bilancio comunale.

Determinante è stata l’attenta verifica dei risparmi derivanti dai pensionamenti, svolta dalla dottoressa Giovanna Iacono, dirigente dell’Area Personale e Finanziaria, e la volontà politica dell’Ente di accogliere le richieste dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali. Con il raggiungimento delle 34 ore, il percorso verso il full-time è ormai tracciato: restano da integrare le ultime due ore, che la Regione Siciliana ha programmato di finanziare progressivamente nel triennio 2026/2028. Un piano che consentirà di chiudere definitivamente la lunga stagione del part-time involontario al Comune di Comiso e, forse, nell’intera provincia di Ragusa.

Si chiude così una pagina complessa della storia lavorativa dell’Ente, dopo una trattativa lunga ma sempre condotta con rispetto e con l’obiettivo comune di migliorare le condizioni del personale. I ringraziamenti vanno all’assessore al Personale, avv. Dante Di Trapani, per la mediazione efficace e la rimodulazione del piano assunzionale, alla Giunta comunale e infine al sindaco, professoressa Maria Rita Schembari, per la sensibilità e la fiducia riposta nei dipendenti e per la visione strategica orientata alla crescita e valorizzazione del personale. Un ringraziamento speciale ai lavoratori, veri protagonisti di questo risultato, con l’augurio di completare presto il percorso verso il full-time. Le segreterie provinciali e le Rsu di Cgil e Cisl ringraziano inoltre i dipendenti per la fiducia riposta nel loro operato, che ha consentito di tutelare i diritti di tutto il personale dell’Ente.

Salva