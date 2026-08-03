Ragusa, controlli nei locali pubblici della Polizia di Stato: scattano sanzioni per musica non autorizzata e assenza di tabelle sull’alcol

RAGUSA, 03 Agosto 2026 – La Polizia di Stato ha intensificato i controlli nei locali pubblici di Ragusa per verificare il rispetto delle normative sulla somministrazione di alimenti e bevande e sullo svolgimento delle attività di intrattenimento.

Nel corso delle verifiche condotte dagli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza sono state accertate due distinte violazioni. In un pubblico esercizio è stata contestata l’organizzazione di un trattenimento musicale in assenza delle prescritte autorizzazioni amministrative, mentre in un secondo locale è stata rilevata la mancata esposizione delle tabelle informative sull’uso di sostanze alcoliche, obbligatorie per informare la clientela sui rischi connessi al consumo di alcol. Per entrambe le irregolarità sono stati elevati i relativi verbali di contestazione.

L’attività di controllo della Polizia di Stato proseguirà anche nei prossimi giorni con l’obiettivo di assicurare il rispetto delle regole e garantire la sicurezza e la tutela dei cittadini e degli avventori dei locali pubblici.

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