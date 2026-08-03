  • 4 Agosto 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 4 Agosto 2026 -
Cronaca | News in primo piano | Ragusa

Ragusa, controlli nei locali pubblici della Polizia di Stato: scattano sanzioni per musica non autorizzata e assenza di tabelle sull’alcol

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

RAGUSA, 03 Agosto 2026 – La Polizia di Stato ha intensificato i controlli nei locali pubblici di Ragusa per verificare il rispetto delle normative sulla somministrazione di alimenti e bevande e sullo svolgimento delle attività di intrattenimento.

Nel corso delle verifiche condotte dagli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza sono state accertate due distinte violazioni. In un pubblico esercizio è stata contestata l’organizzazione di un trattenimento musicale in assenza delle prescritte autorizzazioni amministrative, mentre in un secondo locale è stata rilevata la mancata esposizione delle tabelle informative sull’uso di sostanze alcoliche, obbligatorie per informare la clientela sui rischi connessi al consumo di alcol. Per entrambe le irregolarità sono stati elevati i relativi verbali di contestazione.

L’attività di controllo della Polizia di Stato proseguirà anche nei prossimi giorni con l’obiettivo di assicurare il rispetto delle regole e garantire la sicurezza e la tutela dei cittadini e degli avventori dei locali pubblici.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube