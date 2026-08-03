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Modica, operazione dei Carabinieri all’Anffas: una persona ai domiciliari e altre misure cautelari

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MODICA, 03 Agosto 2026 – I Carabinieri hanno eseguito un’operazione che avrebbe interessato la sede dell’Anffas di Modica, nel corso della quale una persona sarebbe stata posta agli arresti domiciliari e altre avrebbero ricevuto provvedimenti cautelari meno restrittivi.

Al momento i dettagli ufficiali sui motivi alla base dell’ordinanza e sulle origini dell’indagine non sono stati ancora resi noti dagli inquirenti, mantenendo il massimo riserbo sugli sviluppi della vicenda. Seguiranno eventuali aggiornamenti non appena saranno diffusi ulteriori dettagli da parte delle autorità competenti.

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