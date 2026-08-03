Modica, discarica abusiva scoperta grazie alle telecamere “E-Killer”: quattro persone denunciate

Indagine congiunta di Polizia Provinciale e Guardia Costiera. Sequestrato un veicolo utilizzato per gli sversamenti e ritirate le patenti

MODICA, 03 Agosto 2026 – Un’indagine congiunta condotta dalla Polizia Provinciale di Ragusa e dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Pozzallo ha portato alla denuncia di quattro persone a Modica, accusate di aver trasformato un’ampia area di contrada Cammisuli Fargione in una discarica abusiva.

L’operazione è nata da un controllo del territorio lungo la Strada Provinciale 44, durante il quale i militari della Guardia Costiera hanno scoperto numerosi cumuli di rifiuti urbani indifferenziati e speciali abbandonati illegalmente. Per risalire agli autori, gli investigatori hanno installato i sistemi mobili di videosorveglianza “E-KILLER” in dotazione alla Polizia Provinciale. Le telecamere hanno filmato ripetuti sversamenti illeciti, consentendo di identificare i presunti responsabili nel giro di circa un mese.

Al termine degli accertamenti, i quattro indagati sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Ragusa per violazioni del Testo Unico Ambientale. Nel corso dell’intervento le forze dell’ordine hanno sottoposto a sequestro penale un veicolo utilizzato per il trasporto dei materiali e proceduto al ritiro delle patenti di guida, avviando l’iter per la loro sospensione. L’area interessata è stata infine perimetrata per consentire la futura bonifica e il ripristino dello stato dei luoghi, mentre il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.

Salva