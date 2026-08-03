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Ragusa | Sanità

L’ASP di Ragusa alle Finali Scudetto di Beach Soccer: a Scoglitti uno spazio dedicato alla prevenzione

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Ragusa, 03 agosto 2026 – L’ASP di Ragusa sarà presente alle Finali Scudetto del Campionato Italiano di Beach Soccer, in programma dal 4 al 9 agosto alla Puntocuore Beach Arena – La Lanterna di Scoglitti, con uno spazio dedicato alla prevenzione e alla promozione della salute.

Nel corso della manifestazione, operatori e professionisti dell’Azienda saranno a disposizione dei cittadini per fornire informazioni sui programmi di screening oncologico, sulle modalità di accesso ai percorsi di prevenzione e sull’importanza della diagnosi precoce.

La presenza dell’ASP sarà ulteriormente arricchita dal contributo del team della Cardiologia dell’ospedale “Guzzardi” di Vittoria, che promuoverà la campagna di screening e prevenzione cardiovascolare, sensibilizzando il pubblico sui principali fattori di rischio e sull’adozione di corretti stili di vita.

La partecipazione all’iniziativa conferma l’impegno dell’Azienda nel portare i messaggi di prevenzione anche al di fuori delle strutture sanitarie, intercettando cittadini e famiglie nei luoghi di aggregazione e in occasione dei grandi eventi sportivi del territorio.

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