Modica, 03 agosto 2026 – Domenica 9 agosto, alle ore 21.00, l’Atrio Comunale di Modica ospiterà “Note Cadenti”, concerto d’estate a ritmo latino organizzato dalla Civica Filarmonica di Modica in collaborazione con AVIS Modica e con il patrocinio del Comune di Modica.
L’evento, presentato da Letizia Frasca, vedrà protagonista l’intera formazione della Civica Filarmonica di Modica, circa 40 musicisti diretti dal maestro Sergio Battaglia, in un viaggio musicale attraverso i colori, i ritmi e le emozioni dell’America Latina: dal mambo cubano ai ritmi messicani, dalle melodie caraibiche fino al Latin Pop contemporaneo.
Il pubblico potrà lasciarsi trasportare dalle sonorità calde e travolgenti dei fiati e delle percussioni, tra atmosfere che richiamano le sale da ballo latinoamericane e brani più contemporanei, in un crescendo di energia e colore pensato per far divertire grandi e piccini.
Un programma ricco di brani celebri, capaci di far ballare e cantare tutte le generazioni, per una serata all’insegna della musica e della convivialità. L’ingresso è libero.
All’iniziativa parteciperanno il sindaco Maria Monisteri, il presidente di AVIS Modica Luca Hanna, il presidente della Civica Filarmonica Juan Francisco Baglieri, insieme ai direttivi delle associazioni.
3 commenti su ““Note Cadenti”. Concerto d’Estate a Ritmo Latino con la Civica di Modica, in collaborazione con l’AVIS”
“All’iniziativa parteciperanno il sindaco, il presidente di AVIS, il presidente della Civica Filarmonica…”
Ah, beh! 😄
Meno male che ce l’avete specificato: per un attimo pensavo fosse un concerto della Filarmonica di New York! 😂
Ormai a Modica anche la presenza del sindaco e del presidente dell’associazione viene annunciata come quella di una special guest star. Manca solo il red carpet all’Atrio Comunale. 🎬🎺
E poi, attenzione: “parteciperanno”.
Non è dato sapere se in veste istituzionale, musicale o semplicemente per assistere allo spettacolo. 😏
Con tutto quello che è successo in questi anni all’amministrazione comunale — giunte azzerate e riformate, equilibri continuamente da ricostruire e una città che certamente avrebbe bisogno di ben altro che di passerelle — questa enfasi sulle presenze istituzionali fa quasi sorridere.
E pensare che, a quanto pare, inizialmente il concerto doveva essere a pagamento. Poi, fortunatamente, è arrivato lo sponsor e così ingresso libero per tutti. Una bella operazione di beneficenza… almeno per il pubblico. 😏
Ma del resto, se ogni concerto diventa un evento da annunciare con sindaco, presidente, direttivi e compagnia bella, forse il prossimo comunicato potrebbe direttamente riportare:
“Presenti anche alcune persone del pubblico.” 😂
Buon divertimento a tutti.
Ci vuole il super gpass rafforzato per entrare?
Sono del piddì e posso utilizzare la tessera verde con 2 iniezioni. È valida?
Ditemelo perché io non vado in nessun posto c’è non c’è il mio Mohamed🖤
P. S sono sempre il vostro SARO che soffrendo di bipolarismo da rinkollionimento cambio sempre nik ma le stupidaggini rimangono sempre le stesse 🤣🤣🤣