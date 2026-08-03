Modica: Fratelli d’Italia prende atto della nuova Giunta e guarda al futuro del centrodestra

Il circolo cittadino di Fratelli d’Italia di Modica, per voce del coordinatore cittadino Marco Nanì, prende atto della recente costituzione della nuova Giunta comunale e guarda al futuro del centrodestra.

“Desideriamo precisare – dichiara Marco Nanì – che la nostra forza politica ha sempre mantenuto aperto un dialogo costante a beneficio della città, avvalendosi anche della fondamentale collaborazione della nostra deputazione, rappresentata dal Sen. Salvo Sallemi al Parlamento Nazionale e dall’On. Giorgio Assenza all’Assemblea Regionale Siciliana.”

“Relativamente al percorso di composizione della Giunta, riteniamo opportuno puntualizzare – prosegue la nota – che ogni confronto si è svolto nell’ottica di individuare soluzioni condivise e di effettivo valore per la città. Mancando i presupposti per una sintesi che rispecchiasse pienamente i valori e la visione del nostro partito, abbiamo preferito non occupare postazioni ad ogni costo. Fratelli d’Italia dimostra così di essere una forza politica seria e coerente, per la quale i progetti e il rispetto del mandato elettorale vengono prima di qualsiasi logica di rappresentanza.”

“Confermiamo la nostra piena disponibilità – conclude Naní – a un confronto costruttivo con tutte le forze dell’area, un dialogo che in questi mesi non è mai mancato. Il nostro obiettivo prioritario resta quello di lavorare fin da ora per definire un nuovo e solido progetto politico, capace di rilanciare e consolidare l’unità del centrodestra in vista dei futuri appuntamenti elettorali. A nome di tutto il circolo, rivolgo alla nuova Giunta comunale gli auguri di un proficuo lavoro nell’esclusivo interesse dei cittadini modicani.”

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