Il circolo cittadino di Fratelli d’Italia di Modica, per voce del coordinatore cittadino Marco Nanì, prende atto della recente costituzione della nuova Giunta comunale e guarda al futuro del centrodestra.
“Desideriamo precisare – dichiara Marco Nanì – che la nostra forza politica ha sempre mantenuto aperto un dialogo costante a beneficio della città, avvalendosi anche della fondamentale collaborazione della nostra deputazione, rappresentata dal Sen. Salvo Sallemi al Parlamento Nazionale e dall’On. Giorgio Assenza all’Assemblea Regionale Siciliana.”
“Relativamente al percorso di composizione della Giunta, riteniamo opportuno puntualizzare – prosegue la nota – che ogni confronto si è svolto nell’ottica di individuare soluzioni condivise e di effettivo valore per la città. Mancando i presupposti per una sintesi che rispecchiasse pienamente i valori e la visione del nostro partito, abbiamo preferito non occupare postazioni ad ogni costo. Fratelli d’Italia dimostra così di essere una forza politica seria e coerente, per la quale i progetti e il rispetto del mandato elettorale vengono prima di qualsiasi logica di rappresentanza.”
“Confermiamo la nostra piena disponibilità – conclude Naní – a un confronto costruttivo con tutte le forze dell’area, un dialogo che in questi mesi non è mai mancato. Il nostro obiettivo prioritario resta quello di lavorare fin da ora per definire un nuovo e solido progetto politico, capace di rilanciare e consolidare l’unità del centrodestra in vista dei futuri appuntamenti elettorali. A nome di tutto il circolo, rivolgo alla nuova Giunta comunale gli auguri di un proficuo lavoro nell’esclusivo interesse dei cittadini modicani.”
7 commenti su “Modica: Fratelli d’Italia prende atto della nuova Giunta e guarda al futuro del centrodestra”
Il concetto filosofico del comunicato di Fratelli d’Italia sembra guardare più alle prossime elezioni che alle prossime sedute di Giunta. Proprio per questo motivo, noi tutti ci aspettiamo che, da oggi in avanti, non venga fatta nessuna critica all’Amministrazione. Del resto, non sarebbe facile spiegare agli elettori come si possa lavorare per ricostruire l’unità del centrodestra e, nello stesso tempo, demolire quotidianamente chi di quel centrodestra oggi governa la città.
Paura di non contare nulla, vero Vincenzo?
Da fuori si percepisce una certa inutilità nella maggioranza, eppure Sallemi e Assenza hanno il loro peso. O no?
Vincenzo, giustissima analisi. Ma la strada da seguire era di chiudere questa legislatura, per tutte le cose accadute. Fdl per me ha fatto bene a non entrare in questa giunta, meglio andare al voto e vedere i nuovi equilibri politici, ci sono persone elette e che ora hanno messo fuori e non fanno più del consiglio comunale un esempio.
@Carmelo Nanì, vi auguro di avere un ruolo già da adesso al comune.
Non è accettabile che, tra le diverse componenti del centrodestra modicano, siano soltanto Forza Italia e qualche consigliere appartenente a liste civiche opportunistiche, prima al fianco della Monisteri “abbatiana” e oggi della Monisteri “minardiana”, a spartirsi la giunta municipale.
Si è arrivati persino a estromettere due giovani assessori che, con ogni evidenza, non avevano lavorato meno degli altri, sacrificati per fare da scudo a questa nuova giunta, mettendo addirittura uno dei due proveniente da fuori provincia che abita a modica da qualche anno e penalizzando i nostri giovani.
A questo punto, la soluzione più saggia è quella di tornare al voto. Considerato che a Modica il Movimento 5 Stelle è sostanzialmente assente e il Partito Democratico è ormai marginale, la prossima amministrazione potrebbe finalmente essere affidata a un centrodestra autentico e credibile, che non abbia avuto responsabilità nello scempio amministrativo che la città ha subito negli ultimi anni. A mio avviso, Fratelli d’Italia è rimasta estranea al sistema di potere che ha caratterizzato la politica modicana. Per questo ritengo che non si possa continuare su questa strada. Occorre che gli esponenti dell’area abbatiana, la nuova Democrazia Cristiana, i consiglieri che fanno riferimento all’MPA e a Lombardo, Fratelli d’Italia e i rispettivi riferimenti regionali e nazionali – molti di noi seguono con attenzione anche l’operato di Salvo Sallemi – trovino un punto di convergenza e votino la sfiducia. Sarebbe inoltre interessante verificare quale posizione assumeranno il Partito Democratico e la sinistra: se dovessero sostenere la Monisteri, molti equilibri politici diverrebbero finalmente chiari.
Qualcuno tirerà fuori i soliti slogan, parlando di “comunisti” o ricorrendo ad altre etichette. Ma è evidente che si tratta soltanto di espedienti utili a distogliere l’attenzione dal vero nodo della questione.
Il comunicato dà la sensazione della storia della volpe e l’uva.
@ Vincenzo, è obbligatorio foglio verde rinforzato e liquame salva idioti per la partecipazione alla Giunta? Stessa cosa per le prossime elezioni? Chiedo per un novax ancora vivo. Mi faccia sapere visto che sei un esperto scienziato.
@Vincenzo io portuale sono io SARO quello con problemi mentali e che vota Vannacci.