Marina di Ragusa. Recuperata una tartaruga della specie Caretta al largo

Marina di Ragusa, 03 agosto 2026 – L’assessore alla protezione civile Giovanni Iacono comunica che dall’1 luglio al 2 agosto, la protezione civile presidio Marina ha effettuato salvataggi a mare di 15 persone di età dai 17 ai 50 e domenica 2 agosto alle ore 17:15, a seguito di una segnalazione via radio pervenuta alla centrale del Presidio Marina da parte di un diportista di passaggio, l’equipaggio di turno ai mezzi nautici composto da Giuseppe Diara e Salvatore Vicari ha effettuato un difficile intervento di recupero di un esemplare di tartaruga della specie Caretta. “La bellissima tartaruga era di notevoli dimensioni (circa 80×80×35 cm, per un peso stimato di 40-45 kg)” dichiara Iacono “ed era intrappolata in una sagola galleggiante di circa 50 metri, era impigliata verosimilmente alla deriva da diverse settimane.

L’animale aveva lesioni in un arto che era quasi del tutto amputato a causa della stretta della cima ed un ampia ferita sul carapace, riconducibile, presumibilmente, all’impatto con l’elica di una imbarcazione.”

La protezione civile ha informato il sotto uff. secondo capo Licitra Fabio della delegazione di spiaggia e richiesto l’intervento del WWF , d.ssa Oleana Prato. Il WWF ha preso in carico la tartaruga trasferendola al centro di recupero specializzato per le cure del caso.

“Oggi ci siamo premurati di sapere le condizioni e la tartaruga sta bene e presto verrà liberata in acqua. Ringrazio tutti, dall’equipaggio della protezione civile a tutti coloro che hanno contribuito a recuperare questo bellissimo esemplare di tartaruga.” conclude l’assessore Iacono.

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