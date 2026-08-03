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Comiso: i Carabinieri arrestano 25enne romagnolo in esecuzione di una condanna definitiva per furto aggravato

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COMISO, 03 Agosto 2026 –  I Carabinieri della Stazione locale hanno tratto in arresto un giovane di 25 anni, originario della Romagna, in esecuzione di una condanna definitiva per furto aggravato.
Il provvedimento restrittivo è scattato durante i normali servizi di controllo del territorio predisposti dai militari, che hanno fermato il giovane e scoperto a suo carico un’Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere. L’ordine era stato emesso dalla Procura Generale della Corte di Appello di Bologna – Ufficio Esecuzioni Penali.
I fatti contestati risalgono al 2021, periodo in cui il venticinquenne, agendo in concorso con un complice, si era reso responsabile di diversi furti perpetrati all’interno di autovetture in sosta. A seguito della condanna definitiva, l’uomo dovrà ora espiare una pena residua pari a 10 mesi e 15 giorni di reclusione.
Ultimate le formalità di rito e le necessarie verifiche sull’identità, l’arrestato è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.

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