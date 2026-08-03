Impianti sportivi a Ragusa. Bocciato emendamento Bennardo che prevedeva interventi urgenti

Ragusa, 03 agosto 2026 – Il consigliere comunale di Controcorrente, Federico Bennardo, torna a intervenire sul tema degli impianti sportivi di Ragusa, dopo che il suo emendamento — presentato per prevedere una serie di interventi urgenti in vista di Ragusa Città Europea dello Sport 2027 — è stato bocciato in aula.

Bennardo ricorda che già mesi fa aveva denunciato pubblicamente, dopo un sopralluogo, «lo stato di degrado della maggior parte degli impianti sportivi della città», sottolineando come la situazione fosse «incompatibile con l’immagine che Ragusa dovrebbe offrire in vista dell’appuntamento europeo». Da qui la decisione di presentare un emendamento alla prima occasione utile.

La proposta è stata respinta con motivazioni che Bennardo definisce «incongruenti». Il sindaco aveva dichiarato che «il consigliere Bennardo propone qualcosa che sa essere già oggetto di attività amministrative: c’è un finanziamento regionale già decretato», aggiungendo che «la nostra amministrazione è molto attenta alle manutenzioni, soprattutto degli impianti sportivi. Un decreto che aspettavamo da mesi, forse da anni, è arrivato soltanto nelle scorse settimane».

Il capogruppo della lista CassìSindaco aveva rincarato: «Questi qua sono emendamenti per fare le passerelle. A noi gli emendamenti per fare le passerelle sinceramente non ci interessano e non li votiamo». Bennardo replica punto per punto. «Siccome mi piace parlare con i fatti, porto in visione i finanziamenti regionali di cui parlava il sindaco: non sono arrivati qualche settimana fa, ma nel mese di dicembre. I decreti sono due: uno riguarda la ristrutturazione degli spogliatoi e l’adeguamento dell’impianto di illuminazione degli impianti sportivi Biazzo e Colajanni; l’altro riguarda la posa del manto erboso dello stadio di Marina di Ragusa. Questi sono i fatti, documentati e verificabili».

Il consigliere sottolinea che tali interventi, pur importanti, «non coprono affatto l’intero panorama degli impianti sportivi cittadini». «Il rischio — afferma — è che Ragusa arrivi alla competizione europea con impianti di serie A e impianti di serie B, creando una disparità che non possiamo permetterci. Se vogliamo presentarci come città europea dello sport, dobbiamo garantire standard europei a tutti gli impianti, non solo ad alcuni». Bennardo pone anche un interrogativo diretto sull’avanzamento dei lavori: «Sono passati otto mesi: a che punto siamo? Quali interventi sono stati avviati? Quali sono in corso? Quali sono fermi? La città ha il diritto di sapere e di vedere risultati concreti, non solo annunci». Il consigliere conclude chiedendo trasparenza e programmazione: «Non si può liquidare tutto parlando di passerelle. Qui c’è una città che deve prepararsi a un appuntamento internazionale e che merita impianti sportivi all’altezza. Io continuerò a vigilare, a proporre e a documentare, perché Ragusa non può permettersi di arrivare impreparata».

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