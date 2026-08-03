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Attualità | Ragusa

Torna il Graduation Day: il 4 settembre al Castello di Donnafugata la VII edizione dedicata ai laureati ragusani

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Ragusa, 03 agosto 2026 – La Consulta Giovanile Comunale di Ragusa organizza la VII edizione del Graduation Day, in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Ragusa, rientrante tra le iniziative finanziate dalla Regione Siciliana nell’ambito del contributo straordinario destinato alle Consulte giovanili e femminili per l’annualità 2025/2026. L’iniziativa dedicata ai giovani ragusani che hanno conseguito un importante traguardo accademico, si svolgerà venerdì 4 settembre 2026, alle ore 19:00, nella suggestiva cornice del Castello di Donnafugata. Giunto alla sua settima edizione, il Graduation Day rappresenta ormai uno degli appuntamenti più significativi promossi dalla Consulta Giovanile, nato con l’obiettivo di valorizzare il merito, l’impegno e il percorso formativo dei giovani del territorio.

L’iniziativa è rivolta ai giovani ragusani che abbiano conseguito una laurea triennale, una laurea magistrale o a ciclo unico, un master, un dottorato di ricerca, una scuola di specializzazione, un titolo di studio internazionale o altri percorsi di alta formazione.

Nel corso della cerimonia, ciascun partecipante avrà l’opportunità di presentare brevemente il proprio percorso universitario e il tema della propria tesi o elaborato finale, condividendo con la comunità un momento significativo del proprio cammino di crescita personale e professionale. Come ormai avviene da diverse edizioni, si terrà anche la consegna della borsa di studio promossa da “Sento – Centro Acustico”. Il riconoscimento, istituito e assegnato dall’azienda nell’ambito di un proprio concorso interno, verrà conferito durante la cerimonia. Al termine sarà consegnato dalle autorità cittadine un attestato di merito quale riconoscimento simbolico del traguardo raggiunto. Per partecipare è necessario compilare l’apposito modulo di iscrizione, disponibile tramite il QR Code presente nella locandina dell’evento o attraverso il seguente link: https://forms.gle/gaLpEkdvLGHbTrLj8

Con il Graduation Day, la città, tramite il lavoro della Consulta Giovanile, rinnova il proprio impegno nel promuovere la cultura, la formazione e il valore del merito, riconoscendo nei giovani una risorsa fondamentale per il futuro della comunità.

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