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Comiso | Politica

Comiso, FdI esprime grande soddisfazione per l’aumento orario a 34 ore settimanali di tutti i dipendenti

"Un traguardo storico verso il tempo"
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Tempo di lettura: 2 minuti

Comiso, 31 luglio 2026 – Il Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia esprime profonda soddisfazione per la firma dei nuovi contratti di lavoro che elevano a 34 ore strutturali l’orario dei dipendenti comunali part-time.

Un risultato straordinario che premia la lungimiranza e la costanza della linea politica portata avanti dal sindaco Maria Rita Schembari e dai due assessori al personale che, negli anni, si sono succeduti: Manuela Pepi prima e Dante Di Trapani, oggi.

Nel 2018, anno di insediamento della prima amministrazione Schembari, molti di questi lavoratori erano contrattualizzati per appena 18 ore settimanali. In questi anni, grazie a una gestione finanziaria oculata e a una precisa volontà politica, l’amministrazione è riuscita a raddoppiare quasi il monte ore, restituendo dignità e stabilità al personale.

Questo traguardocostituisce un passo di rilevante valore verso la piena valorizzazione professionale del nostro personale dipendente. Rappresenta una tappa fondamentale e concreta verso l’obiettivo finale del tempo pieno, una battaglia che da sempre ci vede in prima linea a tutela dei lavoratori.

Allo stesso tempo – continua la nota diel Gruppo FDI – l’incremento delle ore lavorative si traduce in un potenziamento immediato della macchina amministrativa. Più ore di servizio significano uffici più efficienti e risposte più rapide, contribuendo in modo decisivo a rafforzare la qualità dei servizi essenziali offerti ogni giorno ai cittadini del nostro territorio.

Il Gruppo consiliare Fratelli d’Italia ribadisce il proprio ringraziamento al sindaco Schembari, alla giunta e agli uffici competenti per aver trasformato in realtà un impegno programmatico cruciale per la comunità di Comiso.

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