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Politica | Vittoria

Vittoria. Distretto Socio-Sanitario D43, firmati i contratti e in servizio 13 nuove figure professionali per il potenziamento dei servizi sociali

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Vittoria, 31 luglio 2026 – Questa mattina, nella Sala degli Specchi di Palazzo Iacono, sono stati sottoscritti i contratti delle 13 nuove figure professionali destinate al Distretto Socio-Sanitario D43, composto dai Comuni di Vittoria (Ente capofila), Comiso e Acate. Contestualmente è stata formalmente disposta la loro immissione in servizio nell’ambito del Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021–2027, finanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+).
Alla sottoscrizione dei contratti erano presenti il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, l’assessore ai servizi Sociali del Comune di Comiso Salvatore Romano accompagnata dalla Dirigente e i rappresentanti del Comuni di Acate. Per Vittoria c’è anche l’assessore ai Servizi Sociali Francesca Corbino, il Vice Sindaco Giuseppe Fiorellini e la Dirigente dei Servizi Sociali insieme ai dirigenti e ai funzionari che hanno seguito l’intero iter amministrativo.
L’importante traguardo è stato raggiunto a seguito dell’approvazione delle convenzioni di sovvenzione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della successiva autorizzazione dell’Autorità di Gestione, che hanno consentito il completamento della contrattualizzazione del personale destinato al rafforzamento delle attività del Distretto.
L’intervento, finanziato con risorse pari a 1.997.435,12 euro, rappresenta un investimento strategico per il territorio e mira a consolidare la struttura organizzativa del Distretto, potenziando i servizi sociali e rafforzando la capacità amministrativa degli enti coinvolti.
Le nuove professionalità saranno impiegate esclusivamente nelle attività connesse all’attuazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, contribuendo a garantire una risposta più efficace ai bisogni della comunità e a migliorare i livelli essenziali delle prestazioni rivolte ai cittadini dei tre Comuni del Distretto.
“L’immissione in servizio di queste nuove figure professionali – dichiara il sindaco Francesco Aiello – rappresenta un risultato di grande valore per il nostro territorio. Il rafforzamento del Distretto Socio-Sanitario D43 consentirà di offrire servizi più efficienti e qualificati ai cittadini, con particolare attenzione alle fasce più fragili della popolazione. È un investimento concreto sul welfare locale e sulla capacità delle istituzioni di rispondere ai bisogni della comunità”.

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