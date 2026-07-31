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Ragusa | Sport

Basket. Virtus Ragusa e SuperConveniente ancora insieme per la nuova stagione sportiva

L'insegna del Gruppo Arena si conferma title partner. Sabbatini: "Condividiamo i valori"
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Ragusa, 31 luglio 2026 – La Virtus Ragusa e SuperConveniente proseguono il proprio percorso insieme. Anche per la prossima stagione sportiva, il marchio del Gruppo Arena sarà title partner del club, confermando la collaborazione avviata l’estate di un anno fa.

Per la Virtus si tratta di una conferma importante, che dà continuità al lavoro portato avanti dentro e fuori dal campo. Anche quest’anno il club biancazzurro disputerà il campionato di Serie B Interregionale, proseguendo un percorso sportivo che guarda alla crescita della squadra e della società nel suo complesso. Il sostegno di SuperConveniente si inserisce in un progetto che punta a rafforzare il legame con Ragusa, con i tifosi e con il settore giovanile.

SuperConveniente è una delle insegne del Gruppo Arena, realtà imprenditoriale siciliana oggi prima nella grande distribuzione organizzata nell’Isola, con oltre 190 punti vendita, più di 4.000 collaboratori diretti e un fatturato alle casse che nel 2025 ha raggiunto 1,5 miliardi di euro.

Nel panorama del Gruppo, SuperConveniente rappresenta una realtà particolarmente riconoscibile. Nato per rispondere al bisogno di risparmio delle famiglie, il format conta oggi 40 punti vendita e ha sviluppato un’identità fondata su convenienza, servizio e attenzione alla dimensione locale. Sono elementi che rendono naturale l’incontro con una realtà sportiva come la Virtus, chiamata ogni anno a costruire attorno alla squadra una rete di sostegno e partecipazione.

«La conferma di SuperConveniente come title partner è per noi motivo di orgoglio – sottolinea la presidente Sabrina Sabbatini –. Condividiamo con il Gruppo Arena l’idea che il sostegno allo sport sia un investimento destinato ai giovani e alle loro famiglie e quindi un contributo per una società fondata su valori sani e condivisi».

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