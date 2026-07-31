  • 31 Luglio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 31 Luglio 2026 -
Politica | Ragusa

Ragusa. Siglato nuovo contratto rifiuti e igiene pubblica

  • 1
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 31 luglio 2026 – È stato siglato nella giornata di giovedì 30 luglio il nuovo contratto per il servizio di gestione dei rifiuti e igiene pubblica. Diverse le novità e i miglioramenti presenti nel nuovo servizio, che saranno oggetto di specifiche comunicazioni. Il nuovo servizio entrerà in vigore dal 1 settembre.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

1 commento su “Ragusa. Siglato nuovo contratto rifiuti e igiene pubblica”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube