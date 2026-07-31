Ragusa. Siglato nuovo contratto rifiuti e igiene pubblica

Ragusa, 31 luglio 2026 – È stato siglato nella giornata di giovedì 30 luglio il nuovo contratto per il servizio di gestione dei rifiuti e igiene pubblica. Diverse le novità e i miglioramenti presenti nel nuovo servizio, che saranno oggetto di specifiche comunicazioni. Il nuovo servizio entrerà in vigore dal 1 settembre.

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