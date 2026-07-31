Ragusa, 31 luglio 2026 – È stato siglato nella giornata di giovedì 30 luglio il nuovo contratto per il servizio di gestione dei rifiuti e igiene pubblica. Diverse le novità e i miglioramenti presenti nel nuovo servizio, che saranno oggetto di specifiche comunicazioni. Il nuovo servizio entrerà in vigore dal 1 settembre.
Ragusa. Siglato nuovo contratto rifiuti e igiene pubblica
Tempo di lettura: 2 minuti
© Riproduzione riservata
I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.
1 commento su “Ragusa. Siglato nuovo contratto rifiuti e igiene pubblica”
e a Modica quando? Svegliatevi maggioranza e opposizione !