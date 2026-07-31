Ragusa. Revisione del progetto di viabilità per via Fieramosca

Ragusa, 31 luglio 2026 – “Chi amministra ha due doveri, solo apparentemente opposti: da una parte fare ciò che si ritiene giusto, anche se qualcuno inevitabilmente si lamenterà in base alle proprie ragioni; dall’altra ascoltare ciò che dice e chiede la città.

Nelle scorse settimane – afferma il sindaco, Peppe Cassì – l’intervento che riguarda l’ultimo tratto di via Fieramosca ha suscitato dibattito, anche per la concomitanza con lavori privati. Al di là delle inevitabili strumentalizzazioni, è opportuno spiegare da cosa nasce l’intervento e come ora, insieme ai progettisti, è stato rivisto accogliendo proprio le proposte dei cittadini.

Dopo aver risolto con una rotonda il grave problema di sicurezza stradale per l’ingresso all’Ospedale GPII (ricordate quanti incidenti?) e aver migliorato lo svincolo nei pressi di Bruscè, il nuovo intervento punta a due risultati:

1) Eliminare la svolta a sinistra per Modica che taglia la strada (in curva) a chi viene dall’altra direzione e causa rallentamenti a chi sta dietro, mezzi di soccorso compresi.

2) Guardare al futuro del quartiere. Gli interventi rientrano tra le opere di interconnessione della metropolitana di superfice, che a Cisternazzi avrà una sua fermata. Oltre che con l’auto, la fermata e tutta questa parte di città si potranno raggiungere a piedi o in bici partendo dal nascente Parco Agricolo Urbano (zona via La Pira, per intenderci). Immaginate spostarsi in bici o a piedi in tutta la parte alta della città, da un parco fino alla stazione della metropolitana: possibilità che in qualsiasi città d’Europa ammiriamo e che qui fatichiamo a immaginare.”

“Per rispondere alle proposte dei residenti – prosegue l’assessore ai Lavori Pubblici, Gianni Giuffrida – abbiamo quindi stabilito di restringere lo spazio inizialmente previsto per la ciclabile, la quale sarà accorpata al già esistente percorso pedonale, che diventerà quindi ciclopedonale e non altererà la sede stradale.

Per impedire la pericolosa svolta a sinistra verso Modica sarà quindi posizionato un dosso. In quel tratto, però, la strada sarà contemporaneamente allargata con una doppia corsia in entrambi i sensi di marcia, affinché i mezzi di soccorso abbiano ancora più spazio per andare e venire dall’Ospedale.

Sia nel tratto precedente a questo dosso, sia in quello successivo, la carreggiata continuerà a mantenere la stessa larghezza che ha sempre avuto.”

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