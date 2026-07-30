Il riconoscimento facciale? Sì, grazie…l’opinione di Rita Faletti

L’Unione Europea ci spiega che il riconoscimento facciale negli spazi pubblici è troppo pericoloso. Potrebbe minacciare le libertà individuali. Potrebbe consentire un monitoraggio eccessivo dei cittadini. Per questo l’AI Act pone forti limiti e divieti al suo utilizzo. Benissimo. Ora però qualcuno dovrebbe avere il coraggio di spiegare ai cittadini perché il diritto di un rapinatore a non essere riconosciuto automaticamente debba prevalere sul diritto di una persona onesta a non essere rapinata. Perché questo è il punto. Non stiamo parlando di un romanzo distopico. Stiamo parlando di criminali veri, aggressori veri, borseggiatori veri, spacciatori veri, terroristi veri. Ogni giorno siamo ripresi da decine di telecamere: aeroporti, stazioni, banche, supermercati, autostrade, metropolitane. Nessuno si scandalizza. Lo scandalo scatta solo quando la telecamera potrebbe diventare intelligente. La tecnologia che potrebbe individuare in pochi secondi un ricercato improvvisamente viene descritta come il primo passo verso il Grande Fratello. Curioso. Lo stesso cittadino che accetta di essere localizzato dallo smartphone ventiquattro ore su ventiquattro, seguito dalle app, profilato dai social network, tracciato dalle carte di credito e osservato da sistemi pubblicitari infinitamente più invasivi, entra in agitazione se una telecamera dovesse riconoscere un latitante. La verità è che gran parte dell’Europa continua a ragionare come se il problema principale fosse uno Stato troppo forte. L’Italia, invece, convive da decenni con il problema opposto: uno Stato troppo spesso incapace di far rispettare le regole. E allora si arriva al paradosso. La tecnologia esiste. Potrebbe aiutare a identificare ricercati, autori di aggressioni, membri di organizzazioni criminali e soggetti pericolosi. Ma la priorità diventa impedire che venga utilizzata. Come se il cittadino da proteggere fosse il delinquente. Naturalmente servono controlli rigorosi. Naturalmente servono autorizzazioni giudiziarie. Naturalmente servono limiti e garanzie. Ma tra il divieto quasi assoluto e la sorveglianza totale esiste un enorme spazio di buon senso. È lo spazio in cui uno Stato democratico usa la tecnologia per difendere gli onesti anziché rinunciare a priori per paura di abusarne. Perché una domanda resta sospesa. Se una tecnologia permette di trovare più rapidamente criminali, terroristi e latitanti, chi trae vantaggio dal fatto che non venga utilizzata? Sicuramente non i cittadini rispettosi della legge. Male non fare paura non avere.

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