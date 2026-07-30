Calcio. Un ritorno alle origini per l’U.S.D. C.R. Scicli: Luigi Implatini è il nuovo Direttore Sportivo

SCICLI, 30 Luglio 2026 –

Il calcio sciclitano riabbraccia uno dei suoi protagonisti più rappresentativi. L’U.S.D. C.R. Scicli ha ufficialmente annunciato la nomina di Luigi Implatini come nuovo Direttore Sportivo, segnando un momento di grande entusiasmo e orgoglio per l’intera piazza cremisi.

Per Implatini si tratta di un vero e proprio ritorno a casa. Nato e cresciuto calcisticamente sui campi locali, il nuovo DS porta con sé un legame profondo e viscerale con i colori della sua città. A questo forte senso di appartenenza si unisce un bagaglio professionale di spessore, maturato grazie a un’importante esperienza sul campo e agli anni vissuti da protagonista con il Rosolini, che gli hanno permesso di sviluppare una visione manageriale e di gestione del gruppo di altissimo livello.

Appese le scarpe al chiodo, Implatini ha deciso di incanalare tutta la sua passione, la leadership e le competenze acquisite nel corso della sua carriera al servizio della società cremisi, sposandone appieno la filosofia e il nuovo progetto di crescita.

“Voglio far parte di questo nuovo progetto e portare lo Scicli dove merita. La passione è rimasta la stessa di quando scendevo in campo, ora l’obiettivo è costruire insieme una squadra vincente e un futuro solido.”

Salva