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Viaggio della speranza da Modica a Milano

Salvato paziente grazie alla sinergia tra Prefettura, ospedale "Maggiore-Baglieri" e Aeronautica Militare
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MODICA, 16 Settembre 2026 – Un complesso e tempestivo intervento di trasferimento sanitario d’urgenza ha permesso di trasferire martedì scorso un paziente ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Maggiore-Baglieri di Modica direttamente al “Niguarda” di Milano. L’operazione è stata disposta dalla Prefettura di Ragusa, su richiesta e con la collaborazione dell’Unità operativa complessa di Anestesia e Rianimazione del nosocomio modicano, mobilitando un velivolo dell’Aeronautica Militare decollato dall’aeroporto di Comiso.
Il paziente era stato precedentemente sottoposto a un intervento di cardiochirurgia nella struttura milanese e, dopo il rientro a casa, le sue condizioni cliniche si erano aggravate al punto da rendere necessario il ricovero nel reparto di Rianimazione a Modica. Dopo un confronto diretto tra i medici modicani e quelli del Niguarda, l’équipe sanitaria ha attivato le procedure per predisporre il trasferimento, curando ogni aspetto clinico e logistico.
Il coordinamento della Prefettura ha reso possibile programmare il volo militare in tempi rapidi, mentre l’assistenza durante il viaggio è stata garantita continuativamente da un dirigente medico e dal coordinatore infermieristico della Terapia intensiva, che hanno accompagnato il paziente fino alla presa in carico da parte della Cardiochirurgia del nosocomio lombardo.
La Direzione strategica dell’ASP ha espresso un sentito ringraziamento alla Prefettura per la collaborazione e al personale sanitario della Rianimazione, la cui sinergia e professionalità hanno permesso di gestire con successo una situazione clinica di elevata complessità.

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