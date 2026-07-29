Scicli, il Comune aderisce alla rottamazione, Marino: equità fiscale per i cittadini

Scicli, 29 luglio 2026 – Spirito costruttivo in consiglio, lavoro sommesso dell’assessore Cettina Portelli, volontà del sindaco Mario Marino di contribuire a un principio di equità fiscale per i cittadini.

Il consiglio comunale di ieri a Scicli ha deliberato la definizione agevolata dei tributi non onorati, in carico al Comune fino al 31 dicembre 2025.

I cittadini possono presentare istanza di adesione alla definizione agevolata entro 120 giorni da ieri.

“Sarà l’ufficio tributi del Comune -annuncia il sindaco Mario Marino- a comunicare le modalità di adesione entro le prossime due settimane attraverso l’utilizzo di una piattaforma telematica dedicata”.

Come si pagherà?

“La rateizzazione dei tributi non onorati sarà bimestrale, di importo non inferiore a 100 euro, per un massimo di 52 rate”, spiega l’assessore ai Tributi Cettina Portelli.

Il consiglio comunale ha inoltre deliberato l’adesione alla rottamazione delle cartelle di Agenzia Riscossione Sicilia, con procedura identica alla Rottamazione quinquies.

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