Marina di Modica, torna il Group Cycling Marathon: sabato 1 agosto la quarta edizione

Modica, 29 luglio 2026 – Conto alla rovescia per uno degli appuntamenti sportivi più attesi dell’estate a Marina di Modica. Sabato 1 agosto 2026 Piazza Mediterraneo ospiterà la quarta edizione del Marina di Modica Group Cycling Marathon, evento che negli ultimi anni è riuscito a ritagliarsi un ruolo di primo piano nel panorama del fitness outdoor. La manifestazione richiama ogni anno appassionati del Group Cycling provenienti da diverse regioni d’Italia, trasformando il lungomare in una grande arena a cielo aperto dove sport, musica e spettacolo si fondono in un’atmosfera di grande coinvolgimento. A curare l’organizzazione è ancora una volta START, che, con il patrocinio gratuito del Comune di Modica, punta a offrire un’edizione ancora più ricca e coinvolgente. L’obiettivo è consolidare il successo della manifestazione attraverso una produzione di livello, un’organizzazione attenta ai dettagli e un’esperienza capace di lasciare il segno tra partecipanti e pubblico. L’evento rappresenta anche un’importante occasione di promozione del territorio, valorizzando Marina di Modica come destinazione ideale per il turismo sportivo e gli eventi all’aria aperta. Un format che unisce attività fisica, intrattenimento e socialità, contribuendo a rendere la località balneare uno dei punti di riferimento dell’estate siciliana. La macchina organizzativa è ormai entrata nella fase finale. Il countdown è iniziato: sabato 1 agosto Marina di Modica tornerà a vivere una giornata all’insegna dello sport, dell’energia e della voglia di stare insieme. Ancora una volta, sarà una grande festa da vivere… tutti in sella.

Salva