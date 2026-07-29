Piazza Senia a Vittoria, immediato confronto in Prefettura: istituzioni unite nel monitoraggio del territorio

Vittoria, 29 luglio 2026 – Su iniziativa del Prefetto di Ragusa, Tania Giallongo, che già nelle prime ore della mattinata ha convocato con tempestività il sindaco di Vittoria Francesco Aiello, si è tenuto oggi in Prefettura un incontro al quale hanno partecipato anche il Questore di Ragusa, Salvatore Fazzino, e il comandante della Polizia Locale di Vittoria Alessandro Basile, per un’immediata valutazione dei fatti verificatisi ieri in Piazza Senia.

La riunione ha consentito di ricostruire puntualmente la dinamica dell’episodio, nel corso del quale, per meno di un minuto, alcuni gruppi di giovani si sono affrontati. Un fatto che, pur non avendo provocato danni a persone o cose, è stato unanimemente stigmatizzato perché avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

Nel corso dell’incontro, Prefetto e Questore hanno ribadito la costante attenzione riservata alla città di Vittoria e al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, sottolineando come il tempestivo intervento delle Forze dell’Ordine abbia consentito di riportare immediatamente la situazione sotto controllo.

È stato inoltre evidenziato come il fenomeno migratorio, con cui Vittoria convive da decenni, rappresenti una realtà complessa che richiede un monitoraggio costante e un’azione coordinata tra tutte le istituzioni.

È stato altresì chiarito che l’episodio, della durata complessiva di circa 48 secondi, è stato amplificato dalla diffusione sui social di immagini elaborate mediante intelligenza artificiale e riferite a contesti non corrispondenti ai fatti realmente accaduti, contribuendo ad alimentare una percezione distorta dell’evento.

Il sindaco Francesco Aiello ha espresso il proprio apprezzamento per la sensibilità e la tempestività dimostrate dal Prefetto nel convocare immediatamente il tavolo di confronto e ha ringraziato il Prefetto, il Questore e tutte le Forze dell’Ordine per il costante impegno profuso a tutela della sicurezza della comunità vittoriese.

Salva