Paura a Comiso: incidente autonomo in via Mediterraneo, due persone in ospedale

COMISO, 29 Luglio 2026 – Paura nel pomeriggio di oggi a Comiso, dove un incidente autonomo si è verificato intorno alle 15:30 in via Mediterraneo.

Per cause ancora in corso di accertamento, un veicolo con a bordo due persone è rimasto coinvolto nel sinistro. Nell’impatto, i due occupanti hanno riportato delle lesioni che hanno reso necessario il trasporto in ospedale per le cure del caso.

La tempestività dei soccorsi ha evitato conseguenze peggiori: i Volontari della 155 sono prontamente intervenuti sul posto, provvedendo a mettere in sicurezza la zona interessata per prevenire ulteriori pericoli alla circolazione e ai passanti. Contestualmente, hanno informato tempestivamente il Personale dei Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia locale, giunti sul posto per i rilievi di rito e per gestire la viabilità.

foto Franco Assenza

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