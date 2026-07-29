Fratelli d’Italia: responsabilità, coerenza e presenza sul territorio. Un’opposizione concreta al servizio di Ispica

Ispica, 29 luglio 2026 – Il Consiglio comunale odierno ha confermato il ruolo di Fratelli d’Italia come forza politica seria, responsabile e propositiva, capace di svolgere il proprio mandato di opposizione con attenzione, competenza e spirito costruttivo, sempre nell’interesse della Città di Ispica.

Nel corso della seduta il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia ha espresso voto favorevole alle variazioni di bilancio, dopo aver evidenziato, attraverso il consigliere comunale Marco Santoro, alcune osservazioni di carattere tecnico finalizzate a garantire un iter amministrativo più chiaro, trasparente e rispettoso delle procedure. Un contributo nel merito, volto a migliorare gli atti e a tutelare l’interesse pubblico.

La posizione assunta in aula rappresenta pienamente la linea politica di Fratelli d’Italia: nessuna opposizione pregiudiziale ma un atteggiamento responsabile ogni volta che le decisioni riguardano risorse e opportunità a beneficio della comunità.

Nel dibattito consiliare il consigliere Marco Santoro ha ricordato anche quanto accaduto a novembre 2024 quando una parte dell’attuale maggioranza, all’epoca forza di opposizione, non si presentò in aula determinando il venir meno del numero legale e impedendo al Consiglio Comunale di riunirsi per deliberare l’introito di importanti risorse destinate alla Città.

Un episodio richiamato per evidenziare una differenza di metodo e di responsabilità politica: Fratelli d’Italia ritiene che, quando sono in gioco opportunità e risorse a beneficio della comunità, debba prevalere sempre l’interesse della Città rispetto alle logiche di contrapposizione.

“Su questi temi emerge una differenza chiara: noi siamo diversi. Fratelli d’Italia non farà mai mancare il proprio sostegno quando sono in gioco risorse importanti per Ispica. Le Istituzioni vengono prima delle appartenenze politiche e il nostro unico riferimento è l’interesse dei cittadini”.

Nel corso della seduta la minoranza ha inoltre portato all’attenzione dell’Amministrazione la problematica relativa a contrada Scorsone, attraverso un’interrogazione condivisa anche da Fratelli d’Italia. Un’iniziativa che conferma l’attenzione del gruppo consiliare verso le esigenze del territorio e la capacità di raccogliere le istanze dei cittadini trasformandole in azioni concrete all’interno dell’Aula. Con l’interrogazione è stata richiesta all’Amministrazione una risposta chiara e interventi tempestivi per affrontare le criticità evidenziate.

Il consigliere comunale Marco Santoro ha inoltre interpellato l’Amministrazione in merito all’avvio del servizio Asacom. Attraverso l’interpellanza, condivisa anche da alcuni consiglieri comunali di minoranza, sono stati richiesti chiarimenti sulle modalità e sui tempi di attivazione del servizio, evidenziando la necessità che venga garantita la piena operatività sin dal primo giorno di scuola, a tutela degli studenti e delle famiglie che necessitano di questo fondamentale supporto.

Il Consiglio Comunale ha infine approvato la rottamazione quinquies. Anche su questo provvedimento Fratelli d’Italia ha ribadito la corretta ricostruzione del percorso politico-amministrativo: non si tratta dell’attuazione di un impegno assunto in campagna elettorale, come qualcuno vorrebbe far credere, ma del seguito dato a una mozione di indirizzo approvata all’unanimità dal precedente Consiglio Comunale.

Un percorso che, dopo il necessario iter procedurale amministrativo seguito dagli uffici competenti, è arrivato oggi alla sua conclusione con l’approvazione unanime dell’attuale Consiglio comunale. Un risultato che conferma il valore della continuità istituzionale e il rispetto degli indirizzi già espressi dall’Aula Consiliare.

Fratelli d’Italia continuerà a svolgere il proprio ruolo con coerenza e determinazione: un’opposizione attenta, capace di controllare, proporre e collaborare quando le scelte amministrative vanno nella direzione del bene della Città.

Una presenza concreta in Consiglio comunale, con la convinzione che la politica debba tradursi in fatti, responsabilità e risposte per i cittadini di Ispica.

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