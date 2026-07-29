Comiso. Il gruppo “IdeAzione” propone l’intitolazione di uno spazio pubblico al magistrato Rocco Chinnici

Comiso, 29 luglio 2026 – Il Gruppo Consiliare IdeAzione, attraverso i consiglieri comunali Alessandro Guastella

e Maria Giurato, ha presentato una mozione al Consiglio Comunale di Comiso per proporre l’intitolazione di uno spazio pubblico della città alla memoria del magistrato Rocco Chinnici, simbolo della lotta alla mafia e dei valori di legalità, giustizia e servizio allo Stato.

La proposta intende rendere omaggio a un magistrato che ha innovato il contrasto alla criminalità organizzata, promuovendo il lavoro collegiale tra investigatori e magistrati attraverso il modello del

Pool Antimafia, e che ha saputo affiancare all’azione giudiziaria un forte impegno nella diffusione della cultura della legalità tra giovani e cittadini.

La mozione, presentata nel giorno del 43° anniversario dell’attentato mafioso del 29 luglio 1983, nel quale persero la vita Rocco Chinnici, il Maresciallo dei Carabinieri Mario Trapassi, l’Appuntato Salvatore Bartolotta e Stefano Li Sacchi, impegna l’Amministrazione comunale ad avviare il procedimento per l’intitolazione di uno spazio pubblico e a promuovere iniziative educative e culturali coinvolgendo istituzioni scolastiche, associazioni e realtà impegnate nella diffusione della cultura della legalità.

«La memoria di Rocco Chinnici – dichiarano i firmatari della mozione Alessandro Guastella e Maria Giurato – rappresenta un patrimonio civile e morale che appartiene all’intera comunità. Con questa iniziativa vogliamo rendere omaggio a un grande servitore dello Stato, il cui esempio di coraggio, lungimiranza e dedizione continua ancora oggi a ispirare cittadini e istituzioni. Intitolare uno spazio pubblico della nostra città significa trasformare la memoria in un luogo vivo, capace di educare le nuove generazioni ai valori della Costituzione, della legalità e della

responsabilità civile». I firmatari della mozione desiderano rivolgere un particolare e sentito ringraziamento al Capogruppo

Alessandro Meli, al Vicesindaco Giuseppe Alfano, all’Assessore alla Pubblica Istruzione Giusi Cubisino e a tutti i colleghi consiglieri del gruppo IdeAzione per la sensibilità dimostrata e per

aver condiviso pienamente lo spirito e le finalità di questa iniziativa.

La condivisione di questo percorso rappresenta la testimonianza di una visione comune del gruppo Ideazione, che pone al centro della propria azione politica l’interesse della città, la valorizzazione della memoria, la promozione della cultura della legalità e la costruzione di iniziative capaci di lasciare un segno positivo nella comunità comisana.L’auspicio dei consiglieri Guastella e Giurato è che la mozione possa ottenere il più ampio consenso in Consiglio Comunale e che l’intitolazione di uno spazio pubblico a Rocco Chinnici diventi un simbolo duraturo dell’impegno della comunità comisana nella difesa dei valori della legalità

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