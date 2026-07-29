Casting cinematografico nel cuore degli Iblei: si cercano comparse per un film tra Ragusa, Monterosso Almo e Sampieri

MONTEROSSO ALMO/SAMPIERI, 29 Luglio 2026 – Il grande cinema torna a scegliere come set naturale la suggestiva cornice degli Iblei. La Pro Loco di Monterosso Almo, in stretta collaborazione con la nota società di produzione romana Palomar Spa, ha annunciato l’avvio delle selezioni per la ricerca di comparse destinate a un nuovo film, le cui riprese si terranno nel corso della prossima stagione autunnale toccando i territori di Ragusa, Monterosso Almo e della borgata marinara di Sampieri.

Le audizioni si svolgeranno nelle giornate di giovedì 6 e venerdì 7 agosto, con orario continuato suddiviso in due fasce: dalle 10:00 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 18:30. L’appuntamento è fissato presso la sala dell’Auditorium comunale, situata in via Roma a Monterosso Almo.

La produzione è alla ricerca di uomini e donne di età compresa tra i 18 e i 70 anni, oltre a minori dai 7 ai 17 anni, i quali dovranno necessariamente presentarsi accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci. Per prendere parte alle selezioni, gli aspiranti dovranno portare con sé una serie di documenti indispensabili: fotocopia della carta d’identità e della tessera sanitaria (rigorosamente sia fronte che retro), un documento cartaceo attestante l’IBAN, un indirizzo email valido e un recapito telefonico.

Poiché il lungometraggio sarà ambientato in un’epoca non contemporanea, i requisiti estetici richiesti sono particolarmente rigidi: si cercano volti e stili dall’aspetto “neutro”. Verranno pertanto esclusi o valutati con difficoltà candidati con capelli tinti in colori non naturali, piercing, unghie eccessivamente lunghe o tatuaggi vistosi ed evidenti. Nel corso del casting, a tutti i partecipanti verranno scattate due fotografie — una a mezzo busto e una figura intera — che saranno utilizzate dalla produzione per la selezione finale.

Tra i profili di maggiore interesse ricercati dalla produzione figurano uomini e donne con pregressa esperienza di recitazione, ballerini esperti in tarantella siciliana, valzer o balli tipici degli anni ’60, ragazzi e ragazze pratici di danza, persone in grado di guidare con disinvoltura ciclomotori o Ape Car, musicisti (specificando lo strumento suonato) e persino persone particolarmente abili nel fischiare.

Si tratta di un’opportunità straordinaria per vivere in prima persona la magia del set e portare sullo schermo l’autenticità e il fascino di una storia che profuma di Sicilia.

Photo Source: Unsplash courtesy Keagan Henman

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