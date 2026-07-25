Futuro Nazionale, gazebo di solidarietà al gioielliere Mario Roggero a Marina di Ragusa

MARINA DI RAGUSA, 25 Luglio 2026 – Futuro Nazionale sarà presente a Marina di Ragusa, con un gazebo dedicato alla campagna “Difesa sempre legittima”, domenica 26 Luglio in Piazza Duca degli Abruzzi. Il tema è molto sentito dal partito del Generale Roberto Vannacci, di cui a Ragusa è referente l’ Avv. Michele Savarese, che ne ha fatto uno dei capisaldi del proprio programma. Futuro Nazionale è stato molto vicino al gioielliere Mario Roggero, recentemente condannato con sentenza definitiva della Suprema Corte di Cassazione a 14 anni e sette mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo che avevano fatto una rapina nella gioielleria di famiglia, durante la quale avevano ripetutamente picchiato lo stesso Roggero, la moglie e la figlia. Inoltre il gioielliere, che adesso di trova recluso nel carcere di Bollate, è stato condannato anche a pagare il risarcimento alla famiglie dei rapinatori.

Durante il gazebo, afferma l’ Avv. Savarese, ci confronteremo con la cittadinanza a cui vogliamo esporre la nostra idea di riforma della legittima difesa, in base a cui, chi si difende da una rapina, da un’ aggressione, da una violenza, non deve essere mai condannato. Noi stiamo dalla parte dei cittadini onesti. Sul caso Roggero la magistratura ha messo la parola fine condannandolo di fatto all’ ergastolo, visto che il gioielliere piemontese ha 72 anni. Tuttavia è evidente che se i rapinatori stavano a casa loro, non avrebbero fatto quella fine. Tra l’ altro durante la rapina si sono accaniti con la moglie di Mario, picchiandola ripetutamente, pertanto credo che chiunque avrebbe reagito. Futuro Nazionale si batterà in parlamento per modificare la legge sulla legittima difesa anche sul punto del risarcimento. Mai più un centesimo alle famiglie dei criminali morti o feriti mentre delinquono. E’ una battaglia di giustizia, è una battaglia di civiltà.

Il comitato guidato dall’ Avv. Savarese è uno dei più dinamici a livello nazionale e ciò è stato motivo di apprezzamento anche da parte dello stesso Generale Roberto Vannacci che ne ha lodato la forte presenza sul territorio.

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