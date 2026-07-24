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Cultura | Monterosso Almo

Monterosso Almo. “Liberi veramente?” Il 25 luglio al Circolo Principe di Napoli la presentazione del libro di Santi Benincasa

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Monterosso Almo, 24 luglio 2026 – Esiste davvero la libertà? È la domanda al centro della serata in programma oggi, venerdì 25 luglio, alle ore 20:00 nei locali del Circolo di Conversazione Principe di Napoli in Piazza San Giovanni . Ospite dell’incontro sarà il Dott. Santi Benincasa*, medico chirurgo, autore del libro *”LIBERI VERAMENTE? esiste davvero la Libertà?”, che verrà presentato ufficialmente al pubblico.
Un saggio che invita a una riflessione profonda sul concetto di libertà, tra filosofia, attualità e vita quotidiana. Il volume è arricchito dalla prefazione a cura del Dott. Federico Bennardo e del Dott. Salvatore Iemolo.
L’appuntamento è promosso dallo storico Circolo di Conversazione Principe di Napoli, fondato a Monterosso Almo nel 1853, uno dei luoghi di cultura e confronto più antichi non solo di Monterosso ma anche del territorio ibleo.
A dare il benvenuto ai partecipanti sarà il Presidente del Circolo, Salvatore Scollo, che ha voluto estendere l’invito a tutta la cittadinanza.

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