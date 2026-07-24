  • 24 Luglio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 24 Luglio 2026 -
Attualità | Ragusa

Il Ragusano DOP sceglie Afidop: l’annuncio a We-Cheese Ragusa

Un nuovo ingresso rafforza la rappresentanza delle DOP casearie italiane
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 24 luglio 2026 – Il Consorzio di Tutela del Ragusano DOP ha scelto di entrare in AFIDOP – Associazione Formaggi Italiani DOP e IGP, avviando il percorso che porterà una delle più prestigiose produzioni casearie siciliane a entrare nella compagine associativa. Una scelta che rafforza il sistema delle DOP casearie italiane e conferma la volontà di fare rete per valorizzare, tutelare e promuovere le eccellenze del patrimonio lattiero-caseario nazionale.
L’annuncio arriva in occasione della seconda edizione di We-Cheese – Il Ragusano DOP e i formaggi iblei, in programma dal 23 al 26 luglio a Ragusa Ibla, manifestazione dedicata alla valorizzazione della tradizione casearia del territorio e delle produzioni di qualità. Nell’ambito dell’evento, AFIDOP rinnova il proprio impegno a sostegno dei Consorzi di tutela, promuovendo il confronto tra le DOP, la condivisione di esperienze e una rappresentanza sempre più forte delle produzioni certificate.
In questo contesto, il Presidente di AFIDOP Antonio Auricchio prenderà parte ai principali appuntamenti istituzionali della manifestazione. Il 23 luglio è intervenuto al talk dedicato al valore delle DOP casearie e alle prospettive del comparto, mentre il 24 luglio parteciperà agli incontri con le altre DOP siciliane e visiterà alcuni caseifici del territorio, a testimonianza dell’impegno di AFIDOP nel rafforzare il dialogo tra i Consorzi di tutela, favorire sinergie tra le filiere e rappresentare gli interessi comuni delle produzioni certificate, promuovendone la tutela e la valorizzazione in Italia e all’estero.
«Siamo particolarmente soddisfatti della scelta del Consorzio di Tutela del Ragusano DOP di entrare a far parte di AFIDOP», dichiara Antonio Auricchio, Presidente di AFIDOP. «L’ingresso di una DOP simbolo della tradizione casearia siciliana rappresenta un importante valore aggiunto per la nostra Associazione e rafforza ulteriormente la rappresentanza delle eccellenze casearie italiane. We-Cheese rappresenta il contesto ideale per condividere questa prospettiva comune e ribadire quanto sia fondamentale fare sistema per promuovere, tutelare e valorizzare il patrimonio delle nostre DOP. Eventi come questo dimostrano come la collaborazione tra Consorzi, istituzioni e territori sia la chiave per accrescere la conoscenza e il valore delle produzioni certificate presso i consumatori.»
La partecipazione a We-Cheese conferma il ruolo di AFIDOP quale punto di riferimento per il sistema delle DOP casearie italiane e testimonia l’impegno dell’Associazione nel affiancare i Consorzi di tutela nella difesa, promozione e valorizzazione delle produzioni certificate, favorendo una filiera sempre più unita e capace di rafforzare il valore economico, culturale e identitario del Made in Italy.

ABOUT
AFIDOP – Associazione Formaggi Italiani DOP e IGP raggruppa e rappresenta i principali Consorzi di Tutela dei formaggi a Denominazione di Origine Protetta (DOP) e a Indicazione Geografica Protetta (IGP) presenti sul territorio nazionale. Dalle grandi produzioni alle piccole, coprendo la quasi totalità dei formaggi certificati prodotti in Italia. Un panorama associativo vastissimo e largamente rappresentativo. L’associazione, fondata nell’aprile del 1994, è da sempre impegnata nella promozione della conoscenza dei formaggi italiani certificati, attraverso un’informazione chiara e completa della loro tipicità e qualità e attraverso il supporto ai Consorzi di tutela nelle loro attività. La promozione e valorizzazione dei formaggi DOP e IGP da parte dell’Associazione si sviluppa lungo diverse direttrici e attraverso numerose iniziative, quali l’organizzazione di eventi istituzionali o promozionali, la partecipazione a fiere e manifestazioni di rilevanza internazionale, la pubblicazione di materiali divulgativi sul valore del comparto dei formaggi DOP e IGP e delle peculiarità e distintività dei singoli formaggi.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube