Cna Ragusa e Unicredit insieme per le imprese del territorio

Ragusa, 24 luglio 2026 – Favorire l’accesso al credito e sostenere la crescita delle imprese locali. Con questo obiettivo si è svolto presso la sede della Cna territoriale di Ragusa un incontro tra il presidente Giampaolo Roccuzzo, il segretario territoriale Carmelo Caccamo e l’Area manager retail di UniCredit Renato Mancini. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto sugli strumenti finanziari e sulle opportunità a disposizione delle imprese del territorio.

«Questo incontro è stato determinante per rafforzare la sinergia e la collaborazione reciproche – ha dichiarato Giampaolo Roccuzzo – con l’obiettivo di favorire la crescita del tessuto imprenditoriale locale».

Tra i temi affrontati, i vantaggi della collaborazione tra Cna e UniCredit, che consentirà alle imprese associate di accedere più facilmente a servizi di consulenza, percorsi formativi e soluzioni finanziarie dedicate, con particolare attenzione a sostenibilità, digitalizzazione, internazionalizzazione e innovazione. Particolare attenzione è stata riservata anche al settore agroalimentare, settore strategico per l’economia ragusana.

Renato Mancini ha ribadito l’impegno di UniCredit a sostenere le imprese del territorio attraverso soluzioni di credito e servizi di consulenza qualificata, confermando il ruolo della banca come partner per lo sviluppo economico locale e per la crescita delle aziende della provincia di Ragusa.

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