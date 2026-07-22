Scontro frontale allo svincolo autostradale Siracusa Nord, coinvolti un autobus e un’auto

SURACUSA, 22 Luglio 2026 — Momenti di grande tensione e apprensione questa mattina nei pressi dello svincolo autostradale di Siracusa Nord, teatro di un violento scontro frontale che ha visto coinvolti un autobus di linea e un’autovettura.

Per cause ancora in corso di esatta ricostruzione da parte delle autorità competenti, l’impatto tra i due veicoli è stato estremamente violento. La dinamica dello scontro frontale ha immediatamente fatto scattare l’allarme tra gli automobilisti in transito lungo il tratto autostradale, che hanno prontamente contattato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli agenti della Polizia Stradale per effettuare i rilievi di rito, regolare il traffico e mettere in sicurezza l’area interessata dal sinistro.

Presenti sul luogo dell’incidente anche i sanitari del 118 per prestare le prime cure alle persone rimaste coinvolte. A causa dei rilievi e della presenza dei mezzi incidentati sulla carreggiata, si registrano inevitabili disagi e rallentamenti alla circolazione stradale nella zona dello svincolo.

foto Franco Assenza

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