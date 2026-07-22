  • 24 Luglio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 24 Luglio 2026 -
Cronaca

Scontro frontale allo svincolo autostradale Siracusa Nord, coinvolti un autobus e un’auto

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

SURACUSA, 22 Luglio 2026  — Momenti di grande tensione e apprensione questa mattina nei pressi dello svincolo autostradale di Siracusa Nord, teatro di un violento scontro frontale che ha visto coinvolti un autobus di linea e un’autovettura.
Per cause ancora in corso di esatta ricostruzione da parte delle autorità competenti, l’impatto tra i due veicoli è stato estremamente violento. La dinamica dello scontro frontale ha immediatamente fatto scattare l’allarme tra gli automobilisti in transito lungo il tratto autostradale, che hanno prontamente contattato i soccorsi.
Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli agenti della Polizia Stradale per effettuare i rilievi di rito, regolare il traffico e mettere in sicurezza l’area interessata dal sinistro.
Presenti sul luogo dell’incidente anche i sanitari del 118 per prestare le prime cure alle persone rimaste coinvolte. A causa dei rilievi e della presenza dei mezzi incidentati sulla carreggiata, si registrano inevitabili disagi e rallentamenti alla circolazione stradale nella zona dello svincolo.

 

foto Franco Assenza

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube