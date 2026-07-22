Arrestato a Marina di Ragusa: 19enne evade dai domiciliari e finisce in cella

MARINA DI RAGUSA, 22 Luglio 2026 — Era irreperibile da oltre tre mesi, dopo aver fatto perdere le proprie tracce allontanandosi dall’abitazione in cui avrebbe dovuto scontare i domiciliari. Un giovane di 19 anni di origine marocchina (E.K.O.) è stato rintracciato e arrestato dai Carabinieri nella notte a Marina di Ragusa, in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Ragusa su richiesta della Procura.

Il diciannovenne era sottoposto agli arresti domiciliari — disposti dal Commissariato di Comiso — perché gravemente indiziato dei reati di ricettazione e porto abusivo di arma da fuoco, commessi nei primi mesi dell’anno nel territorio di Vittoria.

Da oltre tre mesi, tuttavia, il giovane si era reso irreperibile, lasciando l’abitazione in cui viveva con la madre e mantenendo solo contatti telefonici sporadici con i familiari per brevi saluti. La sua latitanza è finita nel cuore della notte, intorno alle ore 2:00, quando i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Ragusa hanno notato un’autovettura di grossa cilindrata muoversi con fare sospetto nei pressi del porto turistico della frazione litoranea.

Fermato e sottoposto a immediati accertamenti nel corso del pattugliamento notturno, i militari dell’Arma hanno scoperto l’esistenza del provvedimento restrittivo a suo carico per evasione.

Condotto in caserma per le procedure di rito e il fotosegnalamento, al giovane è stata notificata l’ordinanza del GIP. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’indagato è stato associato alla casa circondariale di via Giuseppe di Vittorio a Ragusa.

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