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Attualità | Scicli

Scicli. I cestini dei lungomari e di accesso alle spiagge non servono per le utenze domestiche

Avviati i controlli e le sanzioni da parte della Polizia locale
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Scicli, 22 luglio 2026 – Un equivoco interessato. Alcuni residenti le cui case sono in prossimità delle spiagge e dei lungomari hanno deciso di usare, da qualche tempo a questa parte, i cestini portarifiuti al servizio di tali siti come contenitori dei rifiuti delle loro utenze domestiche.
Accade così che villeggianti e residenti nelle borgate sciclitane che hanno casa vicino al mare usino questi cestini come luogo in cui conferire i rifiuti domestici anziché avvalersi del servizio di raccolta differenziata porta a porta.
La Polizia Locale ha avviato un’attività di indagine cui seguiranno multe e sanzioni per i trasgressori.

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