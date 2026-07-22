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Attualità | Scicli

Sampieri(Scicli). Il 25 luglio la Giornata prevenzione annegamento

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Sampieri(Scicli), 22 luglio 2026 –  Il 25 luglio, in Italia, tutte le località “BandieraBlu” dedicheranno la giornata alla sensibilizzazione e all’informazione sulla necessità di prevenire annegamenti, attraverso incontri con istituzioni e operatori, dimostrazioni sulla sicurezza in spiaggia e sul primo soccorso, laboratori per bambini. L’iniziativa, giunta alla sua terza edizione, è promossa dalla FEE (Foundation for Environmental Education) Italia — l’organismo che conferisce la prestigiosa Bandiera Blu ai comuni virtuosi per i loro servizi — in stretta sinergia con le linee guida dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità). A Scicli, l’appuntamento è fissato per sabato 25 luglio alle ore 09:00, presso il Circolo nautico a Sampieri. Per l’occasione, residenti, bagnanti e turisti sono invitati ad assistere a una vera e propria dimostrazione pratica di salvataggio in mare. Lo scenario della manifestazione sarà coordinato e realizzato dal personale responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile e Salvataggio in Mare, che opererà in acqua con l’ausilio di una moto d’acqua.
La simulazione sul campo permetterà di osservare da vicino la tempestività, le tecniche di recupero e la perfetta sinergia tra i mezzi nautici di soccorso e il personale di terra. All’evento sono stati invitati a partecipare tutte le associazioni volontarie e ambientali presenti in città.

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