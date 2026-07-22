Difesa della costa, la CGIL Ragusa: “Troppi ritardi, servono risposte concrete per Santa Maria del Focallo”

Ragusa, 22 luglio 2026 – La CGIL di Ragusa continua a seguire con attenzione l’iter relativo agli interventi per la tutela della fascia costiera di Santa Maria del Focallo, una delle opere più attese del territorio e ancora oggi ferma nonostante gli impegni assunti nei mesi scorsi. Nella giornata di ieri il segretario provinciale, Giuseppe Roccuzzo, con una delegazione ha avuto a Palermo un incontro presso la Struttura commissariale per il contrasto del dissesto idrogeologico, nell’ambito dell’attività di monitoraggio che il sindacato porta avanti da tempo su una vicenda che continua a produrre pesanti ricadute sul piano economico, occupazionale e sociale. L’incontro rappresenta la naturale prosecuzione del confronto avviato con il commissario già a luglio dello scorso anno e a gennaio, a seguito dei danni derivanti dal Ciclone Harry, e del successivo sopralluogo effettuato nel mese di febbraio a Santa Maria del Focallo, occasione nella quale era stata manifestata la volontà di avviare i lavori prima dell’inizio della stagione estiva. Ad oggi, tuttavia, si attende l’avvio dei lavori. Una situazione che conferma le preoccupazioni espresse dalla CGIL fin dall’inizio. Il mancato avvio degli interventi ha infatti inciso pesantemente sulla stagione balneare e sulle attività economiche della zona, con stabilimenti e operatori che hanno dovuto fare i conti con forti limitazioni e ritardi nell’avvio delle proprie attività, con inevitabili ripercussioni sull’occupazione e sui lavoratori e sulle lavoratrici del comparto turistico. Nel corso dell’incontro, la Struttura commissariale ha illustrato lo stato dell’iter amministrativo. Attualmente si è in attesa delle autorizzazioni necessarie per procedere con i rilievi baltimetrici, per misurare la morfologia e la profondità dei fondali marini, propedeutici al piano di caratterizzazione e alle campionature dei sedimenti, attività che interesseranno sia il tratto di Santa Maria del Focallo sia l’area del porto di Pozzallo. “Abbiamo ritenuto doveroso fare nuovamente il punto della situazione, ha affermato Giuseppe Roccuzzo, perché questa vicenda non può finire nel dimenticatoio. Comprendiamo la complessità delle procedure tecniche e amministrative, ma il territorio ha già atteso troppo. Continueremo a seguire ogni fase dell’iter affinché gli impegni assunti trovino finalmente concreta attuazione, non possiamo saltare un’altra stagione.” Il segretario provinciale Roccuzzo, ribadisce che la tutela della costa non rappresenta soltanto un intervento di carattere ambientale, ma costituisce anche una priorità economica e occupazionale per un’area che vive di turismo e di attività legate al mare. Per questo motivo il sindacato continuerà a mantenere alta l’attenzione sulla vicenda, monitorando gli sviluppi delle procedure e sollecitando ogni passaggio necessario affinché l’opera possa finalmente uscire dalla lunga fase di stallo che la caratterizza ormai da anni.

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