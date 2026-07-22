DEFR 2027-2029, recepite le raccomandazioni dell’On. Abbate. La prossima settimana l’approvazione definitiva in Aula

Palermo, 22 luglio 2026 – “Sono particolarmente soddisfatto perché, nel corso dell’esame del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2027-2029 in I Commissione Affari Istituzionali e in Commissione Bilancio ho voluto presentare una serie di raccomandazioni su temi che ritengo prioritari per gli enti locali, la sicurezza dei cittadini e il rafforzamento dei servizi pubblici. Raccomandazioni che sono state accolte e che saranno inserite nel testo che approderà la prossima settimana in Aula per la definitiva approvazione del DEFR.” Lo dichiara l’onorevole Ignazio Abbate, sottolineando l’importanza del lavoro svolto in Commissione. “Le proposte recepite riguardano interventi concreti e strategici per la Sicilia. In particolare, ho chiesto di prevedere adeguate coperture finanziarie per incrementare le ore di lavoro del personale degli enti locali assunto con contratto part-time a tempo indeterminato, una misura attesa da migliaia di lavoratori e indispensabile per garantire servizi più efficienti ai cittadini. Grande attenzione è stata inoltre rivolta alla Protezione Civile regionale con la previsione di risorse destinate all’acquisto di nuovi mezzi nonché per i Comuni per l’adeguamento e predisposizione dei piani di Protezione Civile. Tra le raccomandazioni accolte figura anche la copertura finanziaria per l’attuazione della riforma della polizia locale, così come il sostegno ai piccoli Comuni attraverso risorse per compartecipare al pagamento delle polizze assicurative contro il rischio di soccombenza nei giudizi risarcitori. Ho inoltre proposto il potenziamento dei fondi di rotazione destinati alla progettazione delle opere pubbliche degli enti locali, uno strumento fondamentale per consentire ai Comuni di partecipare ai bandi e realizzare interventi strategici sul territorio. Un altro punto qualificante riguarda la previsione di risorse per l’istituzione del Dipartimento regionale di Sanità veterinaria e Sicurezza alimentare, insieme alle coperture finanziarie necessarie per il disegno di legge sulla parità retributiva di genere. Particolare sensibilità è stata riservata anche agli orfani delle vittime di femminicidio, prevedendo specifiche risorse per l’attuazione della relativa normativa. Infine, ho chiesto l’istituzione di un fondo di solidarietà destinato ai Comuni in dissesto finanziario per consentire la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza dei cimiteri dove i Comuni non sono in grado di intervenire creando disservizi ai cittadini, nonché l’avvio del riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB), una riforma attesa da anni. Si tratta di un pacchetto di proposte che nasce dall’ascolto quotidiano delle esigenze dei territori e degli amministratori locali. Il recepimento di queste raccomandazioni rappresenta un importante risultato politico e istituzionale. Adesso auspico che il percorso si concluda positivamente con l’approvazione del DEFR in Aula la prossima settimana, così da imprimere un indirizzo chiaro all’azione del Governo regionale sui temi che stanno più a cuore ai siciliani.”

Salva