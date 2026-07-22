Il Comune di Comiso attiva il servizio “Portami a ballare in bus”

Comiso, 22 luglio 2026 – “Portami a ballare in bus”. Anche quest’anno il Comune di Comiso attiva il bus per portare i nostri giovani e giovanissimi a Marina di Ragusa in sicurezza. A comunicarlo il sindaco Maria Rita Schembari.

” Per la seconda volta Comiso, grazie ad un finanziamento del Libero Consorzio Comunale di Ragusa che è esteso a tutti i comuni della provincia, attiverà dal 24 luglio al 6 settembre, un pulmann 50 posti che condurrà i nostri giovani a Marina di Ragusa – spiega il primo cittadino -. Il servizio verrà erogato tutti i venerdì, sabato e domenica e coprirà sia Comiso, sia Pedalino, con due diverse fasce orarie: una in cui il bus partirà alle 20.00 ed una alle 23.00. La prima fascia, come del resto la seconda, parte da Pedalino in via Salso, piazzale asilo comunale, per passare da Comiso in due punti di raccolta quali il parco dell’Ippari e il corso Vittorio Emanuele, piazzale Lukoil. Stesso percorso per la seconda fascia delle 23.00 per consentire ai giovani di raggiungere il Koala. Si ritornerà da Marina di Ragusa con punto di raccolta in piazza Padre Pio, all’ 1.00 e alle 3.00. Una precisazione va comunque fatta – ancora la Schembari- relativamente a questo servizio che il Libero Consorzio ci permette di attivare: non si tratta di una linea autobus esistente e assegnata come le tratte normali che trasportano quotidianamente da un comune all’altro, ma di un servizio che viene erogato esclusivamente per la stagione estiva e per il trasporto in sicurezza dei nostri ragazzi che, in questo modo, non devono ricorrere a mezzi propri per spostarsi. I dati dello scorso anno ci dicono infatti che grazie a questo servizio che viene erogato per tutti i comuni della provincia che vogliano utilizzarlo, la percentuale di incidenti stradali di giovani che si spostano verso le zone balneari si è annullata”.

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