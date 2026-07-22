Coca Cola cerca personale (anche) in provincia di Ragusa

Sibeg, l’azienda catanese che dal lontano 1960 lega il proprio nome all’imbottigliamento e alla distribuzione dei prodotti a marchio Coca-Cola e Fanta sull’isola, ha annunciato un massiccio piano d’investimenti da ben 54 milioni di euro. Il progetto prevede la nascita di un modernissimo polo logistico completamente automatizzato e l’implementazione di una nuova linea produttiva all’avanguardia presso lo stabilimento di Catania. Una mossa strategica che punta a rilanciare e ottimizzare la capillarità delle due storiche bevande all’interno di un mercato, quello siciliano, dove la realtà aziendale è già fortemente radicata con tre stabilimenti produttivi, nove depositi e un organico che conta attualmente 383 dipendenti.

L’aspetto più rilevante di questa operazione industriale risiede tuttavia nelle sue ricadute occupazionali, destinate a superare i confini della provincia etnea per abbracciare l’intero territorio isolano.

Tra le aree maggiormente coinvolte da questa nuova ondata di inserimenti spicca in modo particolare la provincia di Ragusa. Il territorio ibleo è infatti al centro della strategia di potenziamento commerciale di Sibeg, che ha avviato una selezione mirata per l’assunzione di nuovi professionisti nel ruolo di Sales Executive IC. Si tratta di figure chiave a cui verrà affidata la gestione e l’espansione del business locale, presidiando da vicino il canale di vendita e consolidando il legame tra il brand e il tessuto commerciale della provincia ragusana. Le opportunità per la forza vendita non si fermano qui: oltre a Ragusa, il piano di reclutamento commerciale per i Sales Executive toccherà in modo capillare anche le città e le province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Siracusa e Trapani.

Accanto al potenziamento della rete commerciale esterna, l’azienda cerca personale anche per il proprio nucleo amministrativo centrale. La seconda posizione aperta riguarda infatti la figura di Payroll and Cost Controlling Specialist, un professionista che si occuperà in prima persona dell’amministrazione del personale, dell’elaborazione delle paghe e del monitoraggio analitico dei costi aziendali. Per questa mansione specifica si richiedono standard professionali elevati: i candidati ideali devono possedere una laurea in economia, un’esperienza consolidata nel settore di almeno cinque anni, oltre a spiccate doti di precisione, riservatezza e abilità comunicative. Requisiti differenti sono invece previsti per i futuri profili commerciali attivi sul territorio ragusano e siciliano, per i quali Sibeg richiede un background solido in ambito commerciale, forti capacità organizzative e un marcato orientamento al raggiungimento degli obiettivi di business.

A rendere l’intera operazione ancora più significativa per il mercato del lavoro siciliano, spesso caratterizzato da forti elementi di precarietà, è la formula contrattuale scelta dall’azienda. Sibeg Coca-Cola ha infatti deciso di offrire per tutte le posizioni aperte un contratto di lavoro a tempo indeterminato, una scelta che rappresenta un segnale di forte stabilità e una concreta opportunità di crescita professionale a lungo termine per i giovani e i professionisti dell’isola. La selezione è già ufficialmente aperta e l’azienda ha predisposto un canale digitale preferenziale per raccogliere i curricula e valutare le diverse candidature. Tutti gli interessati a sposare il progetto industriale di Sibeg, sia per le posizioni commerciali nella provincia di Ragusa e nel resto della Sicilia, sia per i ruoli amministrativi, possono inviare la propria domanda collegandosi direttamente alla piattaforma careers aziendale all’indirizzo internet ufficiale: sibeg.it.

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