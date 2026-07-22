Un’estate di giochi con “Kids Summer Village”. Fino al 31 luglio il centro commerciale Le Masserie si trasforma nel villaggio del divertimento

Ragusa, 22 luglio 2026 – Un divertente villaggio dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie per ritrovarsi insieme fino al 31 luglio prossimo. E’ il “Kids Summer Village” che trasforma la piazzetta coperta principale del centro commerciale Le Masserie (via Achille Grandi 26 a Ragusa) in una vera e propria esplosione di giochi e allegria. A partire da oggi, ogni pomeriggio dalle 17.00 alle 20.00, il cuore del centro commerciale si anima con gonfiabili, scivoli, musica e giochi, pronti ad accogliere bambini e bambine per tante ore di svago. Un’esplosione di colori ed energia dove correre, saltare e divertirsi è l’unica regola. Le Masserie sarà così un nuovo punto di ritrovo dell’estate per le famiglie, un vero villaggio del divertimento per trascorrere insieme il tempo libero in un’atmosfera di festa, tra sorrisi e spensieratezza. Che sia una pausa dopo lo shopping o un pomeriggio interamente dedicato al gioco, “Kids Summer Village” regalerà ai più piccoli un’esperienza indimenticabile e offrirà ai genitori un momento di tranquillità e relax, mentre i bambini si divertono in uno spazio pensato per loro.

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