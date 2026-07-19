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Scoglitti. Due persone denunciate, per droga e detenzione di un coltello di genere vietato

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SCOGLITTI(Vittoria), 19 Luglio 2026 – I carabinieri della Stazione di Scoglitti hanno condotto, durante lo scorso fine settimana, una serie di controlli mirati nella frazione marinara, che hanno portato alla denuncia a piede libero di due soggetti.

Il primo episodio ha visto coinvolto un uomo di 38 anni, di origine tunisina, identificato come K.M. L’individuo, che si aggirava per le strade del centro con atteggiamento sospetto, è stato fermato per un controllo di routine. La successiva perquisizione personale ha permesso ai militari di rinvenire 10 grammi di hashish, già suddivisi e pronti per essere immessi sul mercato dello spaccio. La sostanza stupefacente è stata immediatamente posta sotto sequestro e l’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Ragusa per detenzione ai fini di spaccio.

Poche ore più tardi, sempre nel corso dei pattugliamenti serali, i Carabinieri hanno concentrato l’attenzione in piazza San Francesco. Qui hanno fermato R.M., un giovane di 24 anni. Il ragazzo, sin dai primi istanti del controllo, ha manifestato un evidente nervosismo alla richiesta dei documenti, spingendo gli operanti ad approfondire le verifiche. La perquisizione personale ha dato esito positivo: il 24enne nascondeva addosso un coltello a scatto di 15 centimetri, appartenente al genere vietato dalla legge. Anche in questa circostanza, l’arma bianca è stata sequestrata e il giovane è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria iblea.

 

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