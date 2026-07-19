Qualità, energia e difesa: dal Cile alla Virtus Ragusa, ecco Raimundo Orrego

RAGUSA, 19 Luglio 2026 – Raimundo Orrego, guardia cilena classe 2005, è uno dei volti della Virtus targata Recupido: un innesto che aggiunge energia e intensità al roster, ma che al contempo guarda alla crescita e al futuro. Orrego proviene dalla Fortitudo Agrigento, dove ha trascorso le ultime quattro stagioni fra giovanili e prima squadra, incrociando la propria traiettoria con quella di Mait Peterson.

Alto 190 centimetri, Raimundo ha lasciato il Cile a soli 16 anni, dopo aver indossato la maglia della Nazionale Under 16, per proseguire in Italia il proprio percorso cestistico. Ha militato nella Real Basket e nell’Olimpia Canicattì, prima di approdare ai “cugini” della Fortitudo. Ad Agrigento ha avuto la possibilità di allenarsi quotidianamente in un contesto di alto livello, assorbendone metodi e disciplina. Non ha ancora trovato lo spazio necessario per esprimersi con continuità in un campionato senior: nell’ultima regular season ha disputato 28 partite, con un utilizzo medio di nove minuti e 0,7 punti.

La SuperConveniente ha deciso di investire proprio sul potenziale che quei numeri non possono ancora raccontare pienamente. “Orrego è una guardia duttile e atletica – rivela coach Recupido -. E’ un giocatore aggressivo, molto valido difensivamente, sarà il nostro “mastino”. In attacco dispone di qualità e soluzioni per rendersi utile alla squadra”. A Ragusa avrà l’opportunità di conquistarsi una fetta importante di responsabilità. La Virtus si aspetta tanto dal suo entusiasmo, dalla sua energia e dalla voglia di emergere.

“Sono davvero contento di arrivare in una piazza come Ragusa – dice Orrego – Ringrazio la società per l’opportunità e sono carichissimo per questa stagione che piano piano si avvicina. Non vedo l’ora di fare delle belle cose insieme ai miei nuovi compagni. Ci vediamo presto al PalaPadua. Forza Virtus!”.

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