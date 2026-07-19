Diocesi di Noto, monsignore Rumeo ha reso note le nuove nomine pastorali valide a partire dal 1° settembre

NOTO, 19 Luglio 2026 – Il vescovo di Noto, mons. Salvatore Rumeo, ha reso note le nuove nomine pastorali che riguardano alcuni presbiteri della Diocesi, ai quali il presule netino ha chiesto disponibilità per il servizio alle comunità parrocchiali che andranno a servire dal 1° settembre 2016, data in cui le nomine saranno esecutive.

Mons. Rumeo ha così provveduto, con paterna sollecitudine, alle necessità pastorali di alcune comunità e realtà ecclesiali della Diocesi, dopo un tempo di attento e oculato discernimento.

Alla luce di tutto questo, ho provveduto alle seguenti nomine che andranno in vigore dal 1° settembre 2026. Le date per le «consegne» saranno comunicate dall’Ufficio Amministrativo: sac. Antonello Abbate Cappellano presso l’Ospedale “N. Baglieri” di Modica (mantiene l’incarico di Parroco della chiesa Sacra Famiglia a Cozzo Rose (Rosolini) e rettore della chiesa San Domenico a Modica; sac. Alessandro Blandino, parroco della chiesa Cuore Immacolato di Maria a Rosolini; sac. Sebastiano Boccaccio, vicario foraneo di Rosolini; sac. Giuseppe Canonico, parroco della chiesa SS. Crocifisso a Noto (mantiene l’incarico di direttore dell’ufficio di Pastorale scolastica e universitaria e Cerimoniere episcopale); sac. Salvatore Cerruto, cappellano del monastero delle benedettine del SS. Sacramento di Modica e coordinatore pastorale del “Centro di Spiritualità Salesiana Nino Baglieri”; sac. Jan Stanislav Krizan, parroco della chiesa Santa Maria Scala del Paradiso, a Noto (mantiene l’incarico di Direttore spirituale del Seminario Vescovile); sac. Davide Lutri, parroco della chiesa Cuore Immacolato di Maria a Cava d’Aliga (mantiene l’incarico di Parroco della Chiesa SS. Salvatore a Jungi; sac. Luigi Maltese, cappellano presso gli Ospedali “G. Di Maria” di Avola e “R. Trigona” di Noto. (mantiene l’incarico di co-parroco a Sant’Isidoro Agricola in Noto (Testa dell’Acqua) e vicario parrocchiale di Santa Venera ad Avola; sac. Giuseppe Minardo, collaboratore presso la parrocchia Sacro Cuore di Modica (mantiene l’incarico di parroco della chiesa San Giuseppe a Modica (C. da Zappulla) e della chiesa Maria SS. Assunta a Marina di Modica, rettore della chiesa di S. Rita, in contrada Camardemi); sac. Giorgio Parisi, amministratore parrocchiale della chiesa parrocchiale San Gaetano a Portopalo di Capo Passero (mantiene l’incarico di Parroco della Chiesa Madre SS. Crocifisso a Pachino); sac. Franco Paternò, cappellano festivo del monastero delle visitandine di Rosolini (mantiene l’incarico di parroco di Sant’Andrea a Noto); sac. Andrea Pitrolo, sacerdote studente e vice direttore dell’ufficio per l’insegnamento della religione cattolica; sac. Alessandro Spatola, parroco della chiesa Santa Caterina da Siena a Rosolini.

LETTERA DEL VESCOVO SALVATORE ALLA DIOCESI PER LA COMUNICAZIONE DELLE NUOVE PROVVISTE DI CHIESE.

“Carissimi confratelli sacerdoti e diaconi, religiosi e religiose, fratelli e sorelle, un saluto affettuoso e cordiale di pace, gioia e bene nel Signore! Desidero accompagnare con questa lettera le nuove nomine che riguardano diversi confratelli sacerdoti. Come Pastore e Vescovo di questa porzione eletta del popolo santo di Dio, il Signore mi chiama a manifestare la cura e la sollecitudine per le diverse situazioni dell’intera comunità diocesana. Le decisioni pastorali, come trasferimenti e nomine, richiedono ascolto, preghiera e molta riflessione. In questi mesi ho ascoltato molti presbiteri per raccogliere suggerimenti, riservati e personali, circa chi interpellare per le diverse nomine pastorali. Ringrazio tutti di vero cuore per questo intenso esercizio di discernimento comunitario. Ho chiesto al Signore di illuminarmi il cuore e la mente per un discernimento saggio e profetico per il bene dei sacerdoti e delle comunità parrocchiali coinvolte. Gli avvicendamenti mirano a stimolare la collaborazione e offrire ai presbiteri nuove prospettive per una rinnovata creatività pastorale. Ringrazio i sacerdoti che si sono resi disponibili con generosità a vivere in altre comunità il loro ministero sacerdotale, i confratelli che con il loro «sì» hanno accolto l’invito del Signore a percorrere, sostenuti dalla fede evangelica, «strade nuove» lasciandosi avvincere dal soffio dello Spirito Santo. Auguro a tutto il Presbiterio e alle rispettive comunità un buon lavoro pastorale nella vigna del Signore e assicuro a tutti la mia Benedizione e la mia paterna preghiera”.

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