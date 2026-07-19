Dramma sfiorato a Monserrato a Modica: uomo salvato dall’incendio nella pineta

MODICA, 19 Luglio 2026 – Momenti di altissima tensione si sono vissuti nella pineta di Monserrato, dove un uomo di origine senegalese ha rischiato di rimanere intrappolato tra le fiamme che stavano devastando l’area boschiva.

Il protagonista della vicenda occupava un immobile diroccato all’interno della pineta. Nonostante il rogo si stesse propagando rapidamente, circondando la struttura e minacciando di inghiottirla, l’uomo aveva inizialmente opposto una ferma resistenza, rifiutandosi categoricamente di abbandonare il suo rifugio.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale, che si è trovata di fronte a una situazione estremamente critica. Gli agenti hanno dato vita a un’estenuante trattativa, cercando di convincere il cittadino senegalese della gravità del pericolo imminente. Solo grazie alla pazienza e alla determinazione degli operatori è stato possibile, dopo lunghi minuti di angoscia, indurre l’uomo a desistere e a mettersi in salvo, allontanandolo dall’area interessata dal fuoco.

L’operazione, già di per sé complicata dalla rapidità delle fiamme, ha visto un ulteriore momento di rischio: all’interno della baracca, infatti, erano state depositate tre bombole di gas. Gli agenti della Polizia Locale, agendo con prontezza e coraggio in mezzo al fumo, sono riusciti a rimuovere le bombole, evitando che potessero esplodere e aggravare ulteriormente la situazione.

Grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine, la vicenda si è conclusa senza gravi conseguenze fisiche per l’uomo, sottraendolo a un destino che sarebbe potuto essere tragico.

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