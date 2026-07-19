Scenari a Modica. Cambio location per lectio del professore Mancuso

MODICA, 19 Luglio 2026 – L’incendio di queste ore che ha colpito la collina di Monserrato e che sta costringendo personale e mezzi di soccorso ad intervenire ‘dal basso’ per sedare i focolai, obbliga ad un cambio di location per l’evento di stasera: la lectio sull’Intelligenza delle Piante tenuta dal professore Stefano Mancuso che non sarà più alla Madonna delle Grazie bensì nell’atrio di Palazzo San Domenico sempre alle h.21.

Il sagrato della Madonna delle Grazie dove era previsto l’incontro, è occupato dai mezzi di soccorso di Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Guardia Forestali oltre ad ambulanze e mezzi della polizia locale. “Stando così le cose – spiega Piera Ficili, direttrice artistica di Scenari – la nostra organizzazione, in accordo anche con il parroco della Madonna delle Grazie padre Giovanni Lauretta che ringraziamo per la celerità nelle comunicazioni nonostante la situazione complicata che sta vivendo, ha deciso di spostare l’evento di stasera con il professore nell’atrio comunale

mantenendo lo stesso orario delle h.21”-

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