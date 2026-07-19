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Emergenza Monserrato a Modica, la situazione rientra: proseguono le operazioni di bonifica

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MODICA, 19 Luglio 2026  – Sono ore di massima attenzione, ma di cauto ottimismo, quelle che sta vivendo la comunità di Modica a seguito dell’incendio che ha interessato la collina nelle ultime ore. Fin dalle prime luci dell’alba, il Sindaco ha mantenuto un filo diretto con la Regione Siciliana, il Dipartimento Regionale della Protezione Civile e la sala operativa dei Vigili del Fuoco per monitorare costantemente l’evolversi della situazione.

Nonostante il quadro generale venga definito “confortante” dalle autorità competenti, la guardia rimane alta. Intorno alle 8  di oggi, si sono verificate alcune piccole riprese di focolai, prontamente segnalate e gestite dalle squadre di soccorso già presenti sul territorio.

«La situazione è sotto controllo – ha dichiarato il primo cittadino –. Le squadre sono al lavoro ininterrottamente per completare le operazioni di bonifica, che sono tuttora in atto».

Attualmente, gli operatori stanno agendo in modo capillare “dal basso”, intervenendo direttamente da terra. Questa strategia di spegnimento ravvicinato sta permettendo di presidiare le aree interessate e di prevenire l’espansione dei piccoli focolai residui.

L’incendio, al momento, risulta pienamente circoscritto. Le autorità stanno valutando, nelle prossime ore, la possibilità di richiedere l’intervento di un mezzo aereo per procedere a una bonifica definitiva e capillare dell’intera zona, garantendo così la completa messa in sicurezza della collina.

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