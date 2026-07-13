Pozzallo. Affidato alla seconda impresa in graduatoria prosecuzione lavori Pta

Pozzallo, 13 luglio 2026 – Dopo una lunga interruzione dei lavori (un anno) a seguito della risoluzione del contratto con la ditta affidataria dell’appalto, l’ASP di Ragusa il 24 aprile scorso ha affidato i lavori per la realizzazione del PTA (Presidio Territoriale di Assistenza), al

secondo operatore economico in graduatoria, l’impresa Cantieri Riuniti di Catania.

La nuova struttura sanitaria sarà realizzata tra viale Australia, via Follereau e via Micca e avrà l’importante funzione di essere una struttura filtro tra territorio e ospedale, in cui saranno presenti due macro aree: quella dell’emergenza con il servizio del 118 e del PTE e quella clinica con ambulatori specialistici.

Il finanziamento fu ottenuto nel 2012 quando da parlamentare regionale il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna propose di inserire la struttura da realizzare utilizzando i i finanziamenti della legge 67 /1988, ex articolo 20. Dopo tanti anni ci si è attivati, approvato un progetto esecutivo ed indetta una gara di appalto.

Finalmente, dopo la lunga interruzione si riparte con l’affidamento dei lavori alla

seconda ditta, che nei prossimi giorni preparerà il cantiere. I lavori veri e propri inizieranno la metà di settembre prossimo. La speranza è che non ci siano più interruzioni e si possa dotare Pozzallo di una nuova struttura sanitaria in un’area

strategica del territorio entro il mese di giugno 2027

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