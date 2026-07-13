Guardia di Finanza. Cambio al comando provinciale di Ragusa

Saro Cannizzaro

RAGUSA, 13 Luglio 2026 – Avvicendamento al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ragusa. Giovedì presso la sede di Piazza Libertà si terrà la cerimonia del passaggio di consegne tra il Colonnello Walter Mela (cedente) ed il Colonnello Gianbattista Vismara (subentrante). Sarà presente il Comandante Regionale Sicilia, Generale di Divisione Stefano Lombardi.

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.