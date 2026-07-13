  • 13 Luglio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 13 Luglio 2026 -
Attualità | Ragusa

Guardia di Finanza. Cambio al comando provinciale di Ragusa

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

RAGUSA, 13 Luglio 2026 – Avvicendamento al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ragusa. Giovedì presso la sede  di Piazza Libertà si terrà la cerimonia del passaggio di consegne  tra il Colonnello Walter Mela (cedente) ed il Colonnello Gianbattista Vismara (subentrante). Sarà presente il Comandante Regionale Sicilia, Generale di Divisione Stefano Lombardi.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube