Ispica. Tutto pronto per l’Insabbiata 2026. Il programma

ISPICA, 13 Luglio 2026 – L’Insabbiata a Ispica 2026, giunta alla sua undicesima edizione, si tiene dal 15 al 19 luglio 2026 nella suggestiva cornice di Piazza Sant’Antonio Abate a Ispica, in provincia di Ragusa. Questo storico spazio urbano, celebre per essere stato il set cinematografico del film “Kaos” dei fratelli Taviani, si trasforma per cinque giorni in un palcoscenico a cielo aperto dove l’arte della sabbia colorata incontra la street art effimera. Il tema centrale scelto per l’edizione di quest’anno è “Le vie di Banksy”, un omaggio all’enigmatico artista britannico le cui opere verranno riprodotte con la sabbia grazie alla collaborazione con la comunità locale Inshallah di Ispica. Le splendide realizzazioni dell’Insabbiata rimarranno visibili ed esposte al pubblico fino al 31 luglio 2026.

Il programma dell’Insabbiata a Ispica 2026

L’evento unisce la bellezza delle installazioni artistiche a un fitto calendario di appuntamenti culturali, spettacoli teatrali, sfilate di moda e performance musicali che animeranno il centro storico di Ispica.

Mercoledì 15 luglio 2026

Ore 19:00 – Inaugurazione ufficiale dell’undicesima edizione dell’Insabbiata di Ispica. All’interno del Cortile dell’arco viene aperta la mostra di immagini dedicata a Banksy, mentre lo spazio espositivo ospita anche la mostra fotografica di Carmelo Micieli intitolata “Il paesaggio costiero e dunale ispicese: Metamorfosi nell’opera del mare e del vento”.

Ore 19:30 – Va in scena la performance teatrale “L’arte che non tace. Un mondo che si consuma per l’egoismo dell’uomo”, a cura del Nuovo Teatro Popolare di Ispica.

Ore 21:00 – Piazza Sant’Antonio Abate ospita “Sogni di moda sotto le stelle”, una sfilata curata da Chic Boutique di Chiara Giunta, impreziosita dall’accompagnamento musicale dal vivo del “Trio Musica e Magia” di Damiano Scollo.

Giovedì 16 luglio 2026

Ore 19:30 – In occasione delle celebrazioni per la festa patronale della città, si tiene il tradizionale Corteo delle Autorità Civili e Militari diretto verso il Santuario del Carmine, dove avviene la solenne consegna delle Chiavi della Città alla Madonna del Carmine.

Venerdì 17 luglio 2026

Ore 21:00 – Spazio alla grande musica con “Encounters”, un concerto d’atmosfera eseguito da un quartetto jazz d’eccezione composto da Francesco Rubino, Tommaso Genovese, Gaetano Cristofaro e Loris Amato.

Sabato 18 luglio 2026

Ore 19:00 – Spettacolo per tutte le età con “Sogno sveglia” di Valerie Bla bla. Una performance in cui l’ironia e la poesia si fondono con numeri acrobatici, equilibri funamboleschi e trucchi di giocoleria.

Ore 21:00 – Sul palco sale il pianista Roberto De Leonardis per regalare al pubblico il recital pianistico “Echi d’opera e virtuosismo”.

Domenica 19 luglio 2026

Ore 19:00 – Va in scena “Piume”, un divertente e suggestivo Clown & bubble show ideato, curato e interpretato da Cinzia Di Rosolini.

Ore 21:00 – Danza protagonista con lo spettacolo “Off line”, curato dallo Studio Danza Khoreios di Caterina Abela e Marvy Fontanella.

Ore 22:30 – Si svolge il sorteggio di beneficenza organizzato direttamente dall’Associazione Culturale Insabbiata.

Fuorinsabbiata e gli eventi della Festa Patronale

In contemporanea con la manifestazione principale, il cartellone di Fuorinsabbiata propone eventi speciali distribuiti in altri punti della città di Ispica, affiancandosi alle celebrazioni religiose e civili della festa patronale.

In ambito musicale, mercoledì 15 luglio alle ore 21:00 si tiene il Festival Jazz di Cava Ispica, che ospita il musicista jazz Francesco Rubino e la sua compagnia Manouche. L’evento è ospitato da “Mosto Cava e cucina”, situato nella zona del Parco Forza, ed è accessibile esclusivamente previa prenotazione.

Domenica 19 luglio si concentrano invece i solenni festeggiamenti religiosi: alle ore 20:00 prende il via la tradizionale Processione della Madonna del Carmine per le principali vie della città. A mezzanotte (ore 24:00), i festeggiamenti si chiudono ufficialmente con il grande spettacolo di fuochi d’artificio visibile dal Santuario della Madonna del Carmine.

Riepilogo info utili

Date e orari

L’evento dell’Insabbiata si tiene dal 15 al 19 luglio 2026, con eventi pomeridiani e serali a partire dalle ore 19:00. I tappeti di sabbia e le installazioni artistiche rimangono in esposizione e visitabili per il pubblico fino al 31 luglio 2026.

Location

La manifestazione principale si sviluppa in Piazza Sant’Antonio Abate a Ispica (provincia di Ragusa). Gli eventi collaterali legati alla festa patronale si svolgono presso il Santuario della Madonna del Carmine e per le vie cittadine, mentre il concerto jazz del Fuorinsabbiata è ospitato presso il locale “Mosto Cava e cucina” nella zona del Parco Forza.

Costi e contatti

L’ingresso a tutti gli appuntamenti e alle aree espositive dell’Insabbiata di Ispica è libero e gratuito (fatta eccezione per l’evento jazz del 15 luglio a Cava Ispica, che è solo su prenotazione).

Per ricevere ulteriori informazioni o per contattare l’organizzazione gestita dall’Associazione Culturale Insabbiata, è possibile scrivere all’indirizzo email insabbiataispica@gmail.com, visitare il sito ufficiale https://www.insabbiata.it/ o seguire gli aggiornamenti in tempo reale sulla pagina Facebook ufficiale https://www.facebook.com/insabbiataispica.

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